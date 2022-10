Vijay Varma ने 'विजय मामा' बन ऋषि सुनक के VIDEO पर दिया फनी रिएक्शन, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

नई दिल्ली: शेफ संजय रैना ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से अपने ‘विजय मामा’ (Vijay Mama) के लिए एक मैसेज देने के लिए कहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्टर विजय वर्मा (Vijay Varma) ने इस वीडियो को एक मजेदार ट्विस्ट दिया है, जिसे देखकर नेटिजेंस की हंसी नहीं रुक रही है. संजय रैना ने हाल में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था. अब उनके वीडियो को लेकर ‘विजय मामा’ पर कई मीम्स बन गए हैं.

अब, विजय वर्मा ने रविवार को ट्विटर पर एक प्रशंसक द्वारा पोस्ट की गई क्लिप को साझा किया. उन्होंने इसके साथ ट्वीट किया है, ‘नमस्कार बेटा जी! नई शुरुआत के लिए बधाई. जल्द ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मिलेंगे.’ वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि संजय कैमरे की ओर देखकर कह रहे हैं, ‘मामा, मेरे साथ आपसे हैलो कहने के लिए कोई है.’

Hello Beta ji! Congratulations on new beginnings. See u at 10 Downing Street soon🌸 https://t.co/FWYmI47xQM

— Vijay Varma (@MrVijayVarma) October 29, 2022