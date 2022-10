फिल्म 'कांतारा' देखते ही विवेक अग्निहोत्री ने दिया रिव्यू, VIDEO में तारीफ करते नहीं थक रहे डायरेक्टर

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा’ (Kantara) से बेहद प्रभावित हैं. ‘कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक ने शनिवार को फिल्म देखी और इसे मास्टरपीस कहा. उन्होंने फिल्म के बारे में अपनी राय जाहिर करने के लिए एक वीडियो शेयर किया है. ‘कांतारा’ में ऋषभ शेट्टी एक कंबाला चैंपियन के रोल में हैं. उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है.

विवेक ने ट्विटर पर अपने वीडियो को साझा करते हुए लिखा, ‘अभी-अभी ऋषभ शेट्टी की मास्टरपीस ‘कांतारा’ को देखकर उठा हूं. एक शब्द में कहूं, तो यह फिल्म कमाल है. इसे जल्द से जल्द देखें.’ वे कह रहे हैं, ‘ऐसा अनूठा अनुभव, कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी है! ऋषभ शेट्टी को सलाम. ऋषभ, आपने बहुत अच्छा काम किया है. मैं कल आपसे फोन पर बात करूंगा. मैं अपने अनुभव को बताने से खुद को रोक नहीं सकता. यह कुछ ऐसा है जो कला और लोककथाओं से भरा है. यह एक ऐसा अनुभव है जो फिल्म का पीक है.’

Just finished watching @shetty_rishab ’s masterpiece #Kantara. In one word it’s just WOW! Amazing experience. Watch it as soon as possible. pic.twitter.com/ArftfvgEPq

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) October 22, 2022