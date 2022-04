'द कश्मीर फाइल्स' के इस सीन पर रो पड़े थे विवेक अग्निहोत्री, ट्वीट कर कही ऐसी बात तो हो गए ट्रोल

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) से जुड़े यूं तो कई किस्से दर्शकों के साथ शेयर किए हैं, पर इस बार लोगों के लिए उनकी बात को पचा पाना मुश्किल हो रहा है. दरअसल, उन्होंने एक खास सीन का बीटीएस वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है, पर उन्होंने ट्वीट में जो बातें कही हैं, उस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

उन्होंने बीटीएस वीडियो में फिल्म के एक इमोशनल सीन के शूट का वीडियो शेयर किया है, जिसमें अनुपम खेर को बिस्तर पर बड़ी बुरी हालत में लेटे हुए देखा जा सकता है. विवेक मौत के सीन के शूट के दौरान रोने लगते हैं. वे रोते हुए अनुपम के गले लग जाते हैं.

When my mother died in 2004, I didn’t cry. When my father died in 2008, I didn’t cry.

But when I shot this death scene with @AnupamPKher I couldn’t stop. No son could. Such is the intensity of pain of our Kashmiri Hindu parents.

Pl watch #TheKashmirFiles only for this scene. pic.twitter.com/nEA8lYeUwI

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 1, 2022