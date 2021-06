बानी जे ने ‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन में दिया मजेदार जवाब, जब यूजर ने पूछा ‘क्या आप स्ट्रेट हो?’

मुंबई. फॉर्मर वीजे और सोशल मीडिया स्टार (Former VJ and Socia Media Star) बानी जे (Bani J) अपने बोल्डनेस की वजह से फेमस हैं. सोशल मीडिया पर बानी के 1.4 मिलियन फॉलोअर हैं. अपने फैंस के साथ बानी अक्सर ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सवाल-जवाब सेशन करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक ऐसे ही सेशन में तमाम सवालों के बीच एक सवाल ऐसा आया जिस पर बानी का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. बानी ने अपने उत्तर से सवाल पूछने वाले को निरुत्तर कर दिया.



अपने इंस्टाग्राम पर सेशन के दौरान किसी ने बानी के टैटू पर सवाल पूछे तो किसी ने उनसे उनके हेयर ट्रीटमेंट और कलर के बारे में जानना चाहा. इसी बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने पूछ लिया कि ‘क्या आप स्ट्रेट हो?’. बानी इस सवाल को छोड़ कर आगे बढ़ सकती थीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जल्दी से खुद की उल्टा दिखाते हुए मजेदार जवाब देते हुए कहा कि ‘फिलहाल तो मैं लगभग हॉरिजेंटल हूं’. इस मजेदार जवाब को आप नीचे इंस्टा स्टोरी के स्क्रीनग्रैब में देख सकते हैं. उनके जवाब पर फैंस भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए होंगे.



(फोटो साभार: banij/Instagram

मजे की बात है कि बानी ने अपने पॉपुलर वेब सीरीज ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज !’ में बाइसेक्शुअल जिम ट्रेनर का रोल प्ले किया था. उन्होंने इस सीरीज में उमंग सिंह का रोल प्ले किया था. इसके दो सीजन आ चुके हैं. बानी को 'रोडीज' में पार्टिसिपेट करने पर फेम मिला था. बानी 'बिग बॉस' का भी हिस्सा रह चुकी हैं. हाल ही में बानी ने अपनी बोल्ड फोटो शेयर कर सबका ध्यान आकर्षित किया था. इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा था कि ‘मैं अपनी मुबंई की बारिश को मिस कर रही हूं’.वर्क फ्रंट की बात करें तो बानी जे जल्द ही फोर मोर शॉट्स प्लीज !’ के तीसरे सीजन में नजर आएंगी. इस शो में उनके साथ मानवी, सयानी गुप्ता और कीर्ती कुल्हारी नजर आने वाली हैं.