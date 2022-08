VIDEO: 'गदर' में सनी देओल ने जहां से उखाड़ा था हैंडपंप, 21 साल बाद अमीषा पटेल ने दिखाई वो जगह

15 जून 2001 को बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है. बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली इस फिल्म का नाम था ‘गदर: एक प्रेम कथा (Gadar: Ek Prem Katha)’. इस फिल्म ने न सिर्फ अच्छी कमाई की, बल्कि खूब तारीफें भी लूटी. डायरेक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन में तैयार हुई इस फिल्म की कहानी से लेकर इसके गाने और डायलॉग्स आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस फिल्म का जो सीन मशहूर हुआ था, वो था सनी देओल द्वारा हैंडपंप को उखाड़ना.

हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन पर आज भी मीम्स बनते हैं और जमकर वायरल भी होते हैं. फिल्म का यह सीन तब फिल्माया गया था, जब सनी उर्फी तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना (अमीषा पटेल) को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने के लिए हजारों लोगों से भिड़ जाता है. फिल्म में जिस जगह इसकी शूटिंग की गई, उस जगह का खुलासा आज 21 साल बाद खुद अमीषा पटेल ने कर दिया है.

दरअसल, अमीषा ने अपने ट्विटर हैंडल से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में अमीषा जिस जगह हैं, उसी जगह सनी देओल ने फिल्म ने हैंडपंप उखाड़ा था. दरअसल, यह जगह उत्तर प्रदेश में लखनऊ के फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में फिल्माया गया था. इस वीडियो को शेयर करते हुए अमीषा कैप्शन में लिखती हैं, ‘गदर 1 की सबसे आइकॉनिक लोकेशन (लखनऊ)… वही आइकॉनिक पंप वाला सीन… हिंदुस्तान जिंदाबाद.’

The mostttttt ICONIC location Of GADAR 1 (Lucknow ) …. None other then the famous ICONIC PUMP scene … HINDUSTAN ZINDAABAAD🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/EF4NfFdcAU

— ameesha patel (@ameesha_patel) August 8, 2022