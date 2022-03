Oscars 2022: रव‍िवार को लॉस एंजेल‍िस में हुए 94वें ऑस्‍कर अवॉर्ड्स के दौरान एक्‍टर व‍िल स्‍म‍िथ (Will Smith) से स्‍टेज पर जाकर कॉमेड‍ियन क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्‍पड़ मार दिया था. इस घटना को देखकर हर कोई सन्न रह गया. सामने बैठे दर्शक हैरान थे तो टीवी पर इस अवॉर्ड शो का लाइव टेलीकास्‍ट देख रहे लोग दंग. हालांकि बेस्‍ट एक्‍टर का अवॉर्ड जीतने के बाद व‍िल स्‍म‍िथ सभी से माफी मांगते हुए और आंसुओं से रोते हुए नजर आए थे. लेकिन इस सारे हंगामें के बाद ऑस्‍कर की आफ्टर पार्टी में स्‍म‍िथ और जेडा साथ में नाचते हुए नजर आए हैं.

ऑस्‍कर आफ्टर पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, ज‍िसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि स्‍म‍िथ ने इस पार्टी में काफी इंजॉय किया. पार्टी में स्‍म‍िथ हाथ में अपनी ऑस्‍कर की ट्रॉफी ल‍िए गाना गाते और साथ में नाचते हुए नजर आ रहे हैं.

#WillSmith at after party dancing and singing without a care in the world.

No remorse. No self-reflection.

I’m genuinely confused…… Given he’s not able to, he should’ve been held accountable.

pic.twitter.com/Rf13oIDlyK

— Shelly (@shellyinse5) March 28, 2022