WWE Crown Jewel 2022: रोमन रेंस vs लोगन पॉल की चर्चा, 5 नवम्बर का फैंस को बेसब्री से इंतजार

मुंबई. रेसलिंग की दुनिया में इस ड्ब्ल्यूड्ब्ल्यूई क्राउन ज्वेल (WWE Crow Jewel) की चर्चा है. रेसलिंग को पसंद करने वाले लोग 5 नवम्बर का इंतजार कर रहे हैं, जब यह चैम्पियनशिप शुरू होगी. इसके लिए अब तक 7 मैचों का ऐलान किया जा चुका है. रोमन रेंस (Roman Reigns), लोगन पॉल (Logan Paul), बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley), ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) जैसे नाम इन दिनों चर्चा में हैं. यह पूरा ही इवेंट कई तरह से खास है. आइए, इस क्राउन ज्वेल की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं.

क्राउन ज्वेल इस शनिवार यानी 5 नवम्बर को साउदी अरेबिया में शुरू होगा. भारतीय समय के अनुसार इसका प्रसारण रात 8:30 बजे से होगा. इस लाइव इवेंट में 7 मैच होंगे जिसमें 3 टाइटल मैच शामिल हैं. इस प्रीमियम लाइव इवेंट में इस बार ब्रे वॉट की उपस्थिति भी खास होगी. इसके अलावा मुख्य मैच में रोमन रेंस का लोगन पॉल से मुकाबला शामिल है.

इन मैचों पर है सबकी नजर

इवेंट के सभी मैंचों की डिटेल्स आ चुकी है हालांकि माना जा रहा है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी होंगे. मैच कार्ड के अनुसार, सभी मुकाबले बेहद खास नजर आ रहे हैं. रोमन रेंस के अलावा ब्रे वॉट की खास एंट्री को लेकर भी फैंस उत्साहित हैं.

– रोमन रेंस vs लोगन पॉल (अनडिस्प्युटेड यूनिवर्सल टाइटल)

– बिनाका ब्लेयर vs बेले (रॉ वीमंस चैम्पियनशिप)

– दि उसोस vs ब्रॉवलिंग ब्रूट्स (अनडिस्प्युटेड टैग टीम टाइटल)

– ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले

– दि ओसी vs दि जजमेंट डे

– ब्रोन स्ट्रोमैन vs ओमोस

– कैरियन क्रोस vs ड्रू मैकइंटायर (स्टील कैज मैच)

इसके अलावा ब्रे वॉट स्पेशल सेगमेंट में नजर आएंगे.

