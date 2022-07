777 Charlie OTT Release: अब घर बैठे उठाइए ‘777 चार्ली’ का आनंद, इस दिन OTT पर होने वाली है रिलीज

रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty) स्टारर कन्नड़ फिल्म ‘777 चार्ली’ (777 Charlie ) शानदार स्टोरी की वजह से दर्शकों को बेहद पसंद आई. फिल्म में लीड रोल में रक्षित हैं और एक लेब्रोडोर है जिसका नाम चार्ली है. फिल्म में इंसान और जानवर के बीच रिश्ते की खूबसूरती को दिखाया गया है. इस फिल्म को देख दर्शक इमोशनल हो गए. फिल्म की अपार सफलता को मेकर्स और एक्टर्स एन्जॉय कर ही रहे थे कि इसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करने का फैसला कर लिया.

10 जून को थियेटर्स में रिलीज हुई फिल्म ‘777 चार्ली’ ने दर्शकों को खूब पसंद आई. शानदार स्टोरी लाइन और फिल्मांकन की वजह से सिनेमाघर में दर्शकों को खींचने में ये फिल्म कामयाब हुई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने में भी सफल रही है. इस फिल्म की कहानी के लिए किरणराज की काफी सराहना हो रही है. इस फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से अधिक हो गया है तो अब कुछ सीन को डिलीट कर इसे वूट पर स्ट्रीम करने का फैसला किया गया है. रक्षित शेट्टी ने इसकी जानकारी खुद ही दी है.

रक्षित शेट्टी ने दी खुशखबरी

एक्टर रक्षित शेट्टी ट्विटर पर घोषणा करते हुए लिखा कि ‘जो लोग 777 चार्ली’ को ओटीटी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि 29 जुलाई से फिल्म को वूट सेलेक्ट पर डिजिटल प्रीमियर किया जाएगा’.

A dollop more of the deleted scenes from #777Charlie

And a pleasant news for all of you have who been waiting to watch the film on OTT, @777CharlieMovie will have its digital premiere on @VootSelect on the 29th of July 😊 pic.twitter.com/HLjTVWymgm

— Rakshit Shetty (@rakshitshetty) July 27, 2022