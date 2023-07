Bigg Boss OTT 2: पहले लिपलॉक, फिर आकांक्षा पुरी को कहा 'बैड किसर', पूजा भट्ट ने की खिंचाई, तो उगल दी सच्चाई

नई दिल्ली: ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ (Bigg Boss OTT 2) के दर्शक अगर जैद हदीद (Jad Hadid) और आकांक्षा पुरी के 30 सेकंड लंबे लिपलॉक से हैरान नहीं हुए हैं, तो वे जैद हदीद के कमेंट से जरूर हैरत में पड़ जाएंगे. दरअसल, ‘डेयर टास्क’ के दौरान आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) को किस करने के बाद, जैद हदीद कंटेस्टेंट अविनाश सचदेव के पास पहुंचे और आकांक्षा पुरी के किसिंग स्किल की बुराई की.

जैद हदीद ने अविनाश से कहा कि आकांक्षा एक ‘बैड किसर’ हैं. दोनों इस पर हंसते नजर आए, लेकिन पूजा भट्ट को जैद की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनसे कहा कि वे बदमिजाज हैं. पूजा ने जैद से कहा, ‘माफी चाहती हूं, लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं, तो आप बहुत बुरे हैं. आपको क्या लगता है कि एक बेचारी लड़की, जिसे पूरी दुनिया के सामने किस करने के लिए कहा जा रहा है, वह क्या करेगी? माफ कीजिए, मगर मैं इससे सहमत नहीं हूं. ये कहीं से कूल नहीं है.’

पूजा भट्ट ने जैद हदीद को सुनाई खरी-खोटी

जैद ने पूजा को जवाब दिया, ‘यह उसकी राय है.’ इस पर पूजा ने कहा कि उन्हें अपनी राय आकांक्षा से कहनी चाहिए, न कि घर के बाकी लोगों से. लड़कों की बातें हैं न? मुझे लगा कि आप मर्द हैं, लड़के नहीं हैं. इस पर जैद ने कहा, ‘मैं गे हूं.’ शो के दर्शक भी जैद हदीद की बातों से नाराज हैं और 34 साल की आकांक्षा के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं जो किस को लेकर असहज थीं.

