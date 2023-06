मुंबई. ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ (Bigg Boss OTT Nomination) की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव और दोस्ती का भी दौर शुरू हो चुका है. पिछले वीक पलक पुरसवानी जनता के वोटों की कमी के कारण बाहर हो गईं. उन्हें जिया शंकर (Jiya Shankar), अविनाश सचदेव और बेबिका धुर्वे के साथ इविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था. लेकिन जिया, अविनाश और बेबिका को पलक से ज्यादा वोट मिले, जिसकी वजह से ये तीनों बच गए और पलक रविवार के वीकेंड का वार में इविक्ट हो गईं. इसके तुरंत बाद, नॉमिनेशन टास्क का ऐलान हुआ. इस नॉमिनेशन में टास्क में जिया एक बार फिर नॉमिनेट हो गई हैं.

हैरानी की बात यह है कि जिया शंकर को नॉमिनेट उनके साथ दोस्ती रखने वाले अविनाश सचदेव (Avinash Sachdev) ने भी उन्हें नॉमिनेट किा. अविनाश के इस व्यवहार पर जिया को घबराहट होने लगीं. वह रोने लगीं और उन्हें पैनिक अटैक आ गया. वह भावुक हो गईं और शो छोड़ने की इच्छा करते हुए रोने लगी. आकांक्षा पुरी ने जिया को सपोर्ट किया और उनके साथ खड़ी रहीं.

‘बिग बॉस ओटीटी’ 2 की लाइव स्ट्रीम पर जिया शंकर को दोस्त जद हदीद के सामने अपना पक्ष रखते हुए देखा गया. वह जद से कहती हैं, उसके दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है और वह इससे बुरी तरह टूट गई हैं. जिया अपने खिलाफ अविनाश, बेबिका और मनीषा के वोटों से हैरान रह गईं. एक्टिविटी एरिया में अविनाश से उसकी भिड़ंत हो गई.

वहीं, मनीषा रानी (Manisha Rani) का कहना है कि जिया शंकर ने ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के घर में सबसे कम योगदान दिया है, जिससे पता चलता है कि उनके इविक्शन का घर में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा. बता दें, जिया ने शुरुआत में अविनाश सचदेव और फलक नाज़ के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाया था. दोनों-तीनों कंटेस्टेंट्स साथ में काफी वक्त बिताते थे.

