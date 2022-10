Breathe Into The Shadows 2 Trailer: पहले से ज्यादा खतरनाक दिखे अभिषेक बच्चन, नेगेटिव रोल में नवीन कस्तुरिया

मुंबई. Breathe Into The Shadows 2 Trailer Out: अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन और अमित साध स्टारर ‘ब्रीद इनटू द शैडो सीजन 2’ का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. इस सीजन में दो नए किरदार सैयामी खेर और नवीन कस्तुरिया भी जुड़ गए हैं. टीजर में नवीन का बिल्कुल अलग लुक देखने को मिल रहा है. टीजर की शुरुआत अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के किरदार- अविनाश और उसकी फैमिली से होती है. इसके बाद एक क्राइम सीन देखने को मिलता है. एक शख्स ट्रेन के पटरी से बंधा हुआ दिखता है और एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है और एक चीख सुनाई देती है.

अमित साध (Amit Sadh) पिछले सीजन की तरह पुलिस ऑफिसर बने हैं. और अविनाश जो डुअल पर्सनैलिटी का मरीज है, उसका पीछा करते हैं. अभिषेक जे और अविनाश का किरदार में हैं. जे फिर से अविनाश पर हावी है और क्राइम करता है. एक डायलॉग में अविनाश कहता है कि उसे कभी-कभी लगता है कि जे और अविनाश एक है.

नित्या मेनन अभिषेक पत्नी के किरदार में हैं. नवीन कस्तुरिया का टीजर में एक नेगेटिव शेड देखने को मिला है. ट्रेलर में क्राइम, थ्रिल और संस्पेंस देखने को मिल रहा है. यह शो अमेजन प्राइम वीडियो पर 9 नवंबर को स्ट्रीम होगा. इससे पहले एक्ट्रेस सैयामी खेर ने ‘ब्रीद इनटू द शैडो सीज़न 2’ में अपने करैक्टर का फर्स्ट लुक पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया.

सैयामी निभा रही हैं शर्ली का किरदार

सैयामी खेर सीरीज में शर्ली नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं. सैयमी का किरदार सीज़न एक में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद उन्हें ‘प्रिटी वुमैन’ नाम की हॉलीवुड फिल्म से एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स के रोल में दिखाया गया था.

सैयामी खेर के अपकमिंग प्रोजेक्ट

सैयामी खेर इसके बाद अश्विनी अय्यर तिवारी की डिजिटल डेब्यू ‘फाडू’, आर. बाल्की की ‘घूमर’ में दिखाई देने वाली हैं. इस फिल्म में वह अभिषेक बच्चन और ताहिरा कश्यप की निर्देशक के रूप में पहली फिल्म ‘शर्माजी की बेटी’ में भी दिखाई देंगी.

