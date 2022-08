सारा अली खान (Sara Ali Khan) जल्‍द ही अमेजन म‍िनी टीवी (Amazon miniTV) के शो ‘केस तो बनता है’ (Case Toh Banta Hai) में नजर आने वाली हैं. इस शो में सारा पर कई अतरंगी इल्‍जाम लगने वाले हैं. लेकिन सारा अली खान भी कहां चुप रहने वाली हैं. सारा कॉमेड‍ियन परितोष त्र‍िपाठी के अतरंगी इल्‍जामों पर मजेदार अंदाज में जवाब देती हुई नजर आने वाली हैं. इस शो में पर‍ितोष सारा के स‍िग्‍नेचर स्‍टाइल पोज ‘नमस्‍ते’ का मजाक बनाते हुए द‍िखते हैं.

शो ‘केस तो बनता है’ का नया प्रोमो सामने आया है, ज‍िसमें पर‍ितोष कहते हुए द‍िख रहे हैं, ‘शर्ट महंगी, पेंट महंगी, जूते हैं सस्‍ते… नमस्‍ते, नमस्‍ते नमस्‍ते.’ इसपर सारा उसी अंदाज में जवाब देती हैं, ‘आप चले जाओ अपने रस्‍ते.’ वहीं एक दूसरे आरोप में पर‍ितोष सारा के लिए कहते हैं, ‘इन्‍हें जेल में डाल‍िए’. इसपर सारा कहती हैं, ‘अगर मैं गई जेल, तो मुझे आसानी से म‍िल जाएगी जेल…’ (If I go to jail, I will get bail, you see I will not fail). सारा के इस मजेदार अंदाज पर शो की जज कुशा कपिला और वकील र‍ितेश देशमुख भी खूब हंसते हैं.

आप भी देख‍िए इस शो का प्रोमो.

इस कोटरूम कॉमेडी शो के बारे में अपना एक्‍साइटमेंट जाह‍िर करते हुए सारा कहती हैं, ‘केस तो बनता है, एक ऐसा शो है ज‍िसपर आकर मैं बहुत खुश हूं. यहां के अतरंगी जोक्‍स और ह्यूमर बिलकुल मेरी तरह का है और मैंने इसे खूब इंजॉय क‍िया.’

सारा अली खान का ये मजेदार एपिसोड 1 स‍िंतबर से अमेजन म‍िनी टीवी पर स्‍ट्रीम होगा.

