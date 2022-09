महाभारत पर बन रही भव्य वेबसीरीज, हॉटस्टार ने की घोषणा, धांसू है पहला लुक, देखें फोटो

हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत पर कई वेबसीरीज और फिल्में बन चुकी हैं. लेकिन इस महाकाव्य का विस्तार इतना है कि कितनी भी बार इसे बनाकर दर्शकों पर छाप छोड़ी जा सकती है. ऐसा ही फैसला डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने लिया है. डिज्नी प्लस हॉटस्टार महाभारत पर एक धांसू वेबसीरीज बनाने जा रहा है. ‘उड़ता पंजाब’ और ‘गजनी’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले बॉलीवुड के निर्माता मधु मंटेना (Madhu Mantena) इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं. हाल ही में आयोजित हुए D23 एक्सपो इवेंट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने महाभारत सीरीज का ऐलान किया है.

साथ ही इस सीरीज के पोस्टर भी जारी किए गए हैं. इन फोटोज के आते ही फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कंटेंट हैड गौरव बनर्जी ने मीडिया को बताया कि करीब 2 हजार साल पहले लिए गए इस महाकाव्य की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों ने महाभारत की कहानियां सुनी हैं.

आज भी सुनाई जाती हैं महाभारत की कहानियां

हमारे घरों में बुजुर्गों के द्वारा महाभारत की कहानियों की मिसाल दी जाती है. वहीं कई लोग आज भी महाभारत की कहानी को पूरी तरह नहीं जानते. इसलिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की यह मल्टीसीजनल सीरीज लोगों को इसकी कहानियों से अवगत कराएगी. गौरव ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि इस महाकाव्य को लोगों के बीच दिखाने का मौका मिला है.

The greatest epic ever written- retold at a scale never seen before! Stay tuned for an ethereal spectacle- #Mahabharat, is coming soon.#HotstarSpecials #Mahabharat #MahabharatOnHotstar @alluents & @MythoStudios pic.twitter.com/9ysLsYeDCx

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) September 10, 2022