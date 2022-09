Koffee With Karan 7: शाहरुख खान की इन खराब आदतों से बच्चों को दूर रखना चाहती हैं गौरी खान! बोलीं 'शुक्र हैं...'

Koffee With Karan 7: करण जौहर (Karan Johar) का टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan 7) के 12 एपिसोड में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की लविंग वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान (Gauri Khan) शामिल हुईं. उनके साथ ही ‘फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स (Fabulous Lives of Bollywood Wives ).’ की स्टार भावना पांडे (Bhavna Pandey), और महीप कपूर (Maheep Kapoor) भी शामिल हुईं. आपको बता दें कि महीप कपूर एक्टर संजय कपूर और भावना पांडे एक्टर चंकी पांडे की वाइफ हैं.

गौरी खान करीब 17 साल के लंबे ब्रेक के बाद करीबी दोस्त करण जौहर के शो में वापसी की. इसके साथ ही उन्होंने अपनी खास सहेलियों के साथ शो खूब मस्ती की. इन तीनों ने अपने-अपने पति और बच्चों के बारे में कई दिलचस्प खुलासे भी किए.अपने रैपिड-फायर राउंड में, गौरी खान ने अपने सुपरस्टार पति शाहरुख खान की सबसे बुरी आदतों का खुलासा किया, जो वह नहीं चाहती कि उनके बच्चे आर्यन, सुहाना और अबराम को विरासत में मिले.

बाथरूम में टाइम बिताते हैं शाहरुख

गौरी खान ने यह दिलचस्प खुलासा तब किया जब होस्ट करण जौहर ने उनसे पूछा कि शाहरुख की कौन सी अच्छी आदतों को वो चाहती हैं उनकी बच्चों में हों? करण का जवाब देते हुए गौरी ने कहा, “वेल, मुझे खुशी है कि उनके (शाहरुख खान) पास कोई ऐसा गुण नहीं हैं, जिसमें गुणवत्ता नहीं हो. वे कभी टाइम पर नहीं होते, वे समय के पाबंद हैं और वे 100 घंटे बाथरूम में नहीं बिताते हैं. इसलिए मुझे खुशी है कि उनके पास ये नहीं हैं.”

बाथरूम में बैठकर पढ़ते हैं किताबें

गौरी खान का ये जवाब सुनकर करण के साथ महीप और भावना हंसने लगती हैं. वहीं करण उनसे फिर सवाल करते हैं, क्या वह शाहरुख के शाहरुख के बाथरूम में एक कैमरा लगाना चाहती हैं ताकि यह पता चल सके कि वह क्या कर रहे हैं? हालांकि फिर करण खुद कहते हैं कि किंग खान अपना डाउनटाइम बाथरूम में बिताते हैं. करण की बातें सुनकर फिर गौरी ने खुलासा किया कि शाहरुख को टीवी देखने और यहां तक कि कभी-कभी अपने बाथरूम में बैठकर किताबें पढ़ने में मजा आता है. शो के दौरान गौरी खान ने अपने पति की तारीफ करते हुए कहा कि वे मल्टी-टास्किंग हैं. ऐसे में उनकी ये क्वालिटी उनके बच्चों को मिले.

