1 करोड़ या 4 लाख... मनीषा रानी को बदनाम करने के लिए जिया शंकर ने दिए कितने रुपए? जानें सच्चाई और क्या है मामला

मुंबई. ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT2) का दूसरा सीजन ऑफ एयर हो चुका है. शो के विनर एल्विश यादव बन गए हैं. वह शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंटर हुए थे. शो में उन्होंने अपने वन लाइनर और ह्यूमर से लोगों को अपना दीवाना बनाया. वहीं, शो में जिया शंकर (Jiya Shankar) और अभिषेक मल्हान की केमेस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया. शो में जिया ने कई बार खुलासा किया कि उन्हें अभिषेक पसंद है. दोनों के बीच इसे लेकर क्यूट नोंक-झोंक भी देखने को मिलती थी. सोशल मीडिया पर अभिषेक और जिया की जोड़ी को ‘अभिया’ हैशटैग दिया गया.

लेकिन मनीषा रानी (Manisha Rani) के फैंस को यह हैशटैग पसंद नहीं आया. उनके फैंस ने नहीं चाहते कि अभिषेक मल्हान और जिया शंकर की जोड़ी बने. फैंस अभिषेक-मनीषा की दोस्ती वाली केमेस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं और उन्हें ‘अभिषा’ हैशटैग दिया. शो खत्म होने के बाद ‘अभिषा’ के फैंस ने जिया पर मनीषा को बदनाम करने के लिए पैपराजी को पैसे देने का आरोप लगाया. अब जिया ने आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है.

मनीषा रानी के फैंस ने जिया शंकर पर आरोप लगाया था कि जिया ने मनीषा को बदनाम करने के लिए पैपराजी को 4 लाख रुपए दिए हैं. इस पर जिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कटाक्ष करते हुए प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “दोस्तों, सच में, मनीषा के फैंस या ‘अभिषा’ के फैंस, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि क्या चल रहा है यहा? जैसे, तुम लोगों के पसंदीदा हैं, किसी और के कोई और पसंदीदा हैं.”

Jiya Shankar slam #Abhisha fans who defame her by using an edited whatsapp chat of her and Paps to post only about #Abhiya

Jiya says, “4 lacs nahi maine 1 crore diye hai unhe #Abhiya chalane ko,” pic.twitter.com/nFjJKyf9o6

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) August 17, 2023