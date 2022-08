Koffee With Karan 7 VIDEO: आमिर खान ने की करण जौहर की खिंचाई, करीना ने बताए मि. परफेक्शनिस्ट के सीक्रेट्स

‘कॉफी विद करण सीजन 7’ (Koffee With Karan 7) के अगले एपिसोड का प्रोमो जारी हो चुका है. इस करण जौहर और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी क्योंकि अगले एपिसोड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) आएंगे. दोनों ने शो में खूब मस्ती की है. इसकी झलक प्रोमो वीडियो में देखी जा सकती है. करीना पहले भी कई बार ‘कॉफी विद करण’ के कई सीजन में बतौर गेस्ट शामिल हो चुकी हैं.

प्रोमो में देखा जा सकता है कि आमिर खान (Aamir Khan)और होस्ट करण जौहर के बीच बेहतरीन इक्वेशन देखने को मिल रही है. आमिर बिना किसी हिचक की अपनी सादगी भरी पर्सनैलिटी और व्यवहार को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. करीना एक बार इसे लेकर फनी कमेंट भी करती हुई दिखती हैं. वहीं, आमिर भी करण के साथ खुलकर बात करते हैं.

आमिर खान ने करण जौहर से कहते हैं, “जब भी आप अपना शो करते हैं, तो कोई न कोई रोता है.” करीना को अपने आइकॉनिक ‘पू’ वाले अंदाज को फ्लॉन्ट करती हैं. करीना आमिर और अक्षय कुमार की फिल्मों को लेकर तुलना भी करती हैं. करीना कपूर खान बताती हैं कि कैसे आमिर खान 200 दिनों में एक फिल्म खत्म करते हैं जबकि अक्षय कुमार 30 दिनों में एक फिल्म करते हैं.

A duo you Khan-not miss!😉

On the Koffee couch this episode, are two epic Khans and it cannot get more savage than this!#HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7 episode 5 streams this Thursday at 12am only on Disney+ Hotstar. pic.twitter.com/Eq6dKRh0Ab

