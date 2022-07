Loki Season 2: लोकी सीजन 2 से लीक हुईं तस्वीरें और वीडियो, टॉम हिडलस्टन का लुक देख फैंस में मची खलबली

Loki Season 2: हॉलीवुड सिनेमा पसंद करने वालों में मार्वल स्टूडियोज की फिल्म्स का अलग ही क्रेज है. ऐसे में मार्वल स्टूडियोज के सभी प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. MCU (मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स) सीरीज लोकी (Loki) का दूसरा सीजन जल्दी ही आ रहा है. लोकी सीजन 2 (Loki Season 2) की शूटिंग भी जोरों-शोरों से चल रही है, जिसके जरिए एक बार फिर टॉम हिडलस्टन (Tom Hiddleston) फैंस के मनोरंजन और उन्हें इंप्रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. फैंस भी अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए बेताबी जाहिर करते नहीं थक रहे.

लोकी 2 के सेट से टॉम हिडलेस्टन और ओवेन विल्सन की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें दोनों कलाकारों को लंदन के वेस्टमिंस्टर में नोएल कायर थिएटर के बाहर शूटिंग करते देखा जा सकता है. इन वायरल तस्वीरों में, टॉम हिडलेस्टन को एक फैंसी ब्लैक सूट में देखा जा सकता है, जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहे हैं.

वेब सीरीज के पहले दूसरे सीज़न से जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खलबली मच गई है. बता दें, लोकी के सीजन 1 में टॉम हिडलस्टनऔर ओवन विल्सन लीड रोल में नजर आए थे. वेब शो में लोकी और टाइम वेरिएशन अथॉरिटी के बीच लड़ाई देखने को मिली थी. यह टाइम वेरिएशन ब्रह्मांड को सही क्रम में रखता है.

🚨Breaking Exclusive:- #Loki Season 2 Filming has officially started in London 🚨 pic.twitter.com/3sTynmZQbV

#Loki Tom Hiddleston on set of Loki season 2 today in London pic.twitter.com/UzeyoBvSjT

— Veronika Korovay (@DayaVeronika) July 5, 2022