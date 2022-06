Ms Marvel OTT Release: 'मिस मार्वल' इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, जानें टाइमिंग और एपिसोड से जुड़ी डिटेल्स

Ms. Marvel OTT Release Date and Time in India Latest News Update Hindi: मार्वल स्टूडियोज मच अवेटेड सीरीज मिस मार्वल आज स्ट्रीम होने वाली है. यह स्ट्रीम ‘मून नाइट’ के आखिरी एपिसोड जारी करने के कुछ दिन बाद रिलीज होने जा रहा है. यह हाईली एंटिसिपेटेड मार्वल टीवी सीरीज है. ‘मिस मार्वल’ में इमान वेल्लानी (Iman Vellani Film) लीड रोल निभा रही हैं. इमान पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी एक्ट्रेस हैं. वह सीरीज में कमला खान उर्फ मिस मार्वल का किरदार निभा रही हैं. यहां हम आपको ‘मिस मार्वल’ के स्ट्रीम होने की टाइमिंग, कास्ट और अन्य डिटेल बताने जा रहे हैं.

बता दें, ‘मिस मार्वल’ 6 (Ms Marvel Episode) एपिसोड की सीरीज है. यह सीरीज अपकमिंग ‘द मार्वल्स’ के लिए स्टेज तैयार करेगी. ‘द मार्वल्स’ में एमसीयू के दोनों किरदार कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल स्क्रीन पर एक साथ दिखाई देंगे.

मार्वल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘मिस मार्वल’ के रिलीज डेट का ऐलान किया. इसमें बताया कि ‘मिस मार्वल’ 8 जून 2022 को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी. रिपोर्ट के मुताबिक यह आज दोपहर 12.30 बजे से आप इसे देख सकेंगे.

‘मिस मार्वल’ के पहले सीजन का पहला एपिसोड आज से शुरू होगा. यह एपिसोड वीकली ऑनएयर होंगे. हर बुधवार को एक एपिसोड आएगा. इसका आखिरी एपिसोड 13 जुलाई को स्ट्रीम होगा. इसके तुरंत बाद 17 जुलाई को मार्वल की ‘थोरः लव एंड थंडर’ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.

‘मिस मार्वल’ के हर एपिसोड 35 से 45 मिनट तक के होने की उम्मीद है. हालांकि हर हफ्ते आने वाले एपिसोड की लेंग्थ में बदलाव भी संभव है.

The future begins with her.

