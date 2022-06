Netflix बनाएगा 'स्क्विड गेम' जैसा रियलिटी शो, आप भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट, जानें कितना है कैश प्राइज

Squid Game Reality TV Show: नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज ‘स्क्वीड गेम’ को दुनिया भर से प्यार मिला. इस कोरियाई सीरीज में बचपन के खेल में बड़ा ईनाम जीतने के मौके के लिए कंपीटिशन में हिस्सा लेते हैं. लेकिन इसमें हारने वाले को सिर्फ मौत का विकल्प रहता है. इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग स्ट्रेटजी और धोखे से गेम जीतने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को रियलिटी में बदलने का फैसला किया है. नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि ‘स्क्विड गेमः द चैलेंज’ नाम से रियलिटी शो लाएगा, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘स्क्विड गेम’ (Squid Game) की तरह इस रियलिटी शो में भी 456 लोग ही रहेंगे और सीरीज में जहां हारने वाले को मौत मिलती थी, वहीं, रियलिटी शो में हारने वाले के साथ बुरी से बुरी चीज होगी. यह 10 एपिसोड का रियलिटी शो होगा. इसमें जीतने वाले को 4.56 मिलियन डॉलर यानी 35.56 करोड़ रुपए की बहुत मोटी रकम भी मिलेगी, जो टीवी के इतिहास में बहुत ज्यादा होगी.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC

— Netflix (@netflix) June 14, 2022