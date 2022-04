Netflix-I&B मंत्रालय ने 25 शॉर्ट फिल्म के लिए मिलाया हाथ, रियल लाइफ हीरोज की कहानी बताएंगी नीना गुप्ता

नेटफ्लिक्स और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Netflix-I&B Ministry) ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है. इस प्रोजेक्ट के तहत असाधारण शख्सियतों की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानियों को नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा. इस सीरीज को ‘आजादी की अमृत कहानियां’ (Azadi Ki Amrit Kahaniya) नाम दिया गया है. इसके तहत शॉर्ट स्टोरीज वीडियो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किए जाएंगे. इसकी शुरुआत मंगलवार से हुई थी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इसके लॉन्च इवेंट पर पर मौजूद थे. यह कहानियां भारत सरकार के अभियान ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ से प्रेरित है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) का उद्घाटन किया था. इवेंट में पता चला कि एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta)इन किस्सों को सुनाएंगी. ‘आजादी की अमृत कहानियां’ में कुछ ऐसी शख्सियत की जर्नी को उजागर करने के लिए लघु वीडियो दिखाए जाएंगे, जिन्होंने विज्ञान से लेकर खेल तक एक नए आयाम सेट किए और बुलंदियों को हासिल किया.

. @NetflixIndia is proud to partner with @MIB_India to celebrate and acknowledge the evolution of India over the past 75 years by celebrating its beautiful art, culture and storytelling

नेटफ्लिक्स टीवी की ग्लोबल हेड बेला बजरिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं. उन्होंने कहा, “ग्रेट स्टोरीज कहीं से भी आ सकती हैं और हमेशा इतनी इंस्पायरिंग होती हैं जब वे उन लोगों के बारे में होती हैं जो बाधाओं को पार करते हैं और उनके खिलाफ लड़ते हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में, ‘आजादी की अमृत कहानियां’ यादगार शख्सियत और उनकी कहानियों पर केंद्रित हैं जो भारत और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर सकती हैं.”

फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुराग ठाकुर ने कहा, “इस पहल का उद्देश्य भारतीयों की प्रेरक कहानियों को सामने लाना है और ये कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंस्पायर करेंगी और सशक्त बनाएंगी.” उन्होंने खुलासा किया कि यह एक लॉन्गटर्म कॉन्ट्रैक्ट है और कई विषयों कहानियां आएंगी.

Stories of 7 trailblazing forces of nature who defined what freedom means to them.

Netflix in association with @MIB_India presents – Azadi Ki Amrit Kahaniyan. Inspiring stories of 7 incredible, independent women, narrated by @Neenagupta001. pic.twitter.com/C3LExeYPRE

— Netflix India (@NetflixIndia) April 26, 2022