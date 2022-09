OTT NEW RELEASE: 'जोगी', 'दहन' और क्या कुछ नहीं... OTT पर इस हफ्ते मिलेगा एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज

ऐसा लगता है जैसे कि यह यह सितम्बर महीना फिल्म और वेब सीरीज के शौकीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है. महीने के शुरुआत से लेकर महीने के अंत तक रिलीज होने वाली मूवीज और ओटीटी वेब सीरीज की एक लंबी सूची है. अगर आप वेब सीरीज लवर हैं तो इस हफ्ते तो आपकी लॉटरी लग गई है. इस हफ्ते भले ही विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली हैं कई सारी फिल्में और वेब सीरीज लेकिन नेटफ्लिक्स पर आने वाली है न्यू रिलीज की बाढ़.

इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश और हिन्दी में रिलीज होने वाली कई सारी वेब सीरीज और फिल्मों की जानकारी.

1 हार्टब्रेक हाई (Heartbreak High)- वेब सीरीज



ओरिजनल भाषा – इंग्लिश

रिलीज डेट – 14 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट- क्लो हेडन, आयशा ए. मैडोन, जेम्स माजूस सहित अन्य

स्टोरी लाइन – तीन दोस्तों की कॉलेज लाइफ की कहानी पर आधारित है यह वेब सीरीज.

2 टेरिम (Terim)- वेब सीरीज



ओरिजनल भाषा – इंग्लिश

रिलीज डेट – 15 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट- फ़ातिह टेरिम

स्टोरी लाइन – यह कहानी हैं फ़ातिह टेरिम और उनके फुटबॉल के सफर की.

3 ड्रिफ्टिंग होम (Drifting Home)- मूवी



ओरिजनल भाषा – इंग्लिश

रिलीज डेट – 16 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- नेटफ्लिक्स

स्टोरी लाइन – यह कहानी है दो बचपन के दोस्तों की जो पूरे घर के साथ एक रहस्यमय समुद्र में बहते जाते हैं.

4 जोगी (Jogi)- मूवी



ओरिजनल भाषा – हिन्दी

रिलीज डेट – 16 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट –दिलजीत दोसांझ, कुमुद मिश्रा सहित अन्य

स्टोरी लाइन – 1984 के दंगों पर आधारित है यह फिल्म.

5 दहन (Dahan)- वेब सीरीज



ओरिजनल भाषा – हिन्दी

रिलीज डेट – 16 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- डिज्नी प्लस हॉटस्टार

कास्ट- टिस्का चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी

स्टोरी लाइन – मुर्दों की धरती पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है.

6 आई यूज टू बी फेमस (I Used To Be Famous)- मूवी



ओरिजनल भाषा – इंग्लिश

रिलीज डेट – 16 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट- एड स्केरिन, विंस, इयोन मैकेन, ऑस्टिन

स्टोरी लाइन – ऑटिस्टिक युवा ड्रमर स्टीवी के साथ एक अचानक जैम सत्र दो गलत समझे गए संगीतकारों के बीच जन्मी दोस्ती पर आधारित है यह कहानी.

7 द ब्रेव वंस (The Brave Ones)- वेब सीरीज



ओरिजनल भाषा – इंग्लिश

रिलीज डेट – 16 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट- टोनी कोगोरोगे, स्टेंडिले नकोसी, बोनको खोजा, नोमलंगा नकोसिक

स्टोरी लाइन – एक युवा लड़की की कहानी पर आधारित है यह वेब सीरीज. अपनी बहन की मौत का बदला लेने एक सर्वशक्तिशाली देवी जन्मी है एक युवा लड़की के अवतार में.

8 सेंटो (Santo)- वेब सीरीज



ओरिजनल भाषा – इंग्लिश

रिलीज डेट – 16 सितम्बर

ओटीटी प्लेटफार्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट- विक्टोरिया गुएरा, राउल अरवलो, ग्रेटा फर्नांडीज

स्टोरी लाइन- ड्रग डीलर पर आधारित है यह कहानी.

Tags: Entertainment news., Entertainment Special