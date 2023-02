Rana Naidu: आमने सामने होंगे चाचा-भतीजा, लंबे समय बाद दिखेंगी सुरवीन चावला, इस दिन हो रही है रिलीज

मुंबई. वेब सीरीज की दुनिया में इन दिनों शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupati) की बातें हो रही हैं. दोनों की ​वेब सीरीज ‘फर्जी’ (Farzi) को दर्शक पसंद कर रहे हैं. अब मार्च में एक और डिफरेंट सब्जेक्ट वाली सीरीज दर्शकों के सामने आ रही है. ‘राणा नायडू’ (Rana Naidu) नाम वाली इस सीरीज का हाल ही ट्रेलर रिलीज किया गया है. सीरीज में चाचा वेंकेटेश (Venketesh) और भतीजा राणा डग्गुबाती (Rana Daggubati) अहम भूमिका में हैं.

सीरीज के ट्रेलर में जहां राणा डग्गुबाती फैमिली मैन के साथ एग्रेसिव किरदार में दिख रहे हैं. वहीं, वेंकेटेश का अंदाज काफी जुदा नजर आ रहा है. ट्रेलर के अनुसार, राणा एक ऐसे शख्स के किरदार में हैं, जो सेलेब्स की समस्याओं का समाधान करता है. वहीं, नायडू की भूमिका निभा रहे वेंकेटेश जेल से बाहर आए हैं और अपने बेटे के लिए मुसीबत बने हुए है.

अलग किरदार में सुरवीन

नेटफ्लिक्स पर आने वाली यह सीरीज दो किरदारों के टकराव पर आधारित है. सीरीज में कई बेहतरीन कलाकार नजर आ रहे हैं. लंबे अर्से बाद सीरीज के जरिए सुरवीन चावला का नया अंदाज देखने को मिलेगा. सुरवीन के अलावा अभिषेक बनर्जी, सुशांत सिंह, आशीष विद्यार्थी, गौरव चोपड़ा, राजेश जैश आदि प्रमुख भूमिकाओं में दिखेंगे. यह सीरीज 10 मार्च को रिलीज होगी.

He operates in the shadows, but now, a shadow from his past is about to return and shake his world to its core!

Watch this action packed saga unfold in #RanaNaidu on March 10!@NetflixIndia @VenkyMama @krnx @suparn #SunderAaron #SurveenChawla @nowitsabhi @sushant_says pic.twitter.com/RNoWuUfnN3

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) February 15, 2023