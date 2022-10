Four More Shots Please 3 Trailer: 'फोर मोर शॉट्स प्लीज 3' का मस्ती और शरारतों से भरा ट्रेलर रिलीज

Four More Shots Please 3 Trailer: अमेजन प्राइम वीडियो का चर्चित सीरीज ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज-3’ (Four More Shots Please 3) का दमदार ट्रेलर आज मेकर्स ने जारी कर दिया है. दो सीजन की तरह इस बार भी गर्ल गैंग ट्रिपल मस्ती और ट्रिपल शरारतों के साथ वापस आ गयी है जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है. बता दें कि ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज 3’ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 अक्टूबर स्ट्रीम होगी.

कीर्ति कुलहरी, सयानी गुप्ता, मानवी गगरू और बानी जे जैसी कलाकारों के साथ इस सीजन में प्रतीक बब्बर, लीसा रे, नील भूपलम, राजीव सिद्धार्थ, अमृता पुरी, सिमोन सिंह और समीर कोचर भी अपनी दिलचस्प भूमिकाओं को दोहराते दिखेंगे, जबकि इस सीजन में जिम सर्भ, सुशांत सिंह, शिल्पा शुक्ला और रोहन मेहरा की भी एंट्री होने जा रही है.

सीरीज ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ के तीसरे सीजन का ट्रेलर चार दोस्तों – अंजना मेनन (कीर्ति कुल्हारी), दामिनी रॉय (सयानी गुप्ता), सिद्धि पटेल (मानवी गगरू) और उमंग सिंह (बानी जे) के जीवन में एक दिलचस्प झलक साझा करता है जो जीवन की चुनौतियों, प्रेम और अपनी खामियों के माध्यम से चलने का प्रयास करते दिखते हैं.



प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित, रंगिता प्रीतीश नंदी और इशिता प्रीतिश नंदी द्वारा के द्वारा बनाई गई, जोयता पटपटिया द्वारा निर्देशित और देविका भगत द्वारा लिखित इस शो का लंबे वक्त से दर्शकों का इंतजार था. अब ट्रेलर ने दर्शकों की बेताबी बढ़ा दी है.

Tags: Kirti Kulhari, Sayani Gupta, Web Series