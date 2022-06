Squid Game Season 2: मेकर्स ने किया स्क्विड गेम 2 का अनाउंसमेंट, डायरेक्टर ने किया नए किरदारों का खुलासा

Squid Game Season 2 Web Series Officially Announce by Netflix: नेटफ्लिक्स ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कोरियन थ्रिलर शो ‘स्क्विड गेम’ के दूसरे सीजन का ऐलान किया. ‘स्क्विड गेम’ के लेखक, निर्देशक और निर्माता ह्वांग डोंग-ह्युक (Hwang Dong-hyuk) ने भी इससे जुड़ा एक पोस्ट किया. शो का पहला सीजन पिछले साल रिलीज हुआ था और इसे क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था. इतना ही नहीं, इसे ऑडियंस के बीच भी खूब पॉपुलैरिटी मिली. नेटफ्लिक्स ने एक ट्वीट में घोषणा करते हुए लिखा,”रेड लाइट … ग्रीन लाइट! स्क्विड गेम आधिकारिक तौर पर सीजन 2 के साथ वापस आ रहा है.”

नेटफ्लिक्स ने इस ट्वीट के थ्रेड में डायरेक्टर का फैंस के नाम लिखा नोट भी शेयर किया. इस नोट में लिखा था, “स्क्विड गेम के लेखक, निर्देशक, निर्माता और क्रिएटर ह्वांग डोंग-ह्युक ने फैंस के लिए एक मैसेज भेजा है:” इसमें लिखा है, “पिछले साल स्क्वीड गेम के पहले सीजन को पर्दे पर उतारने में 12 साल लग गए.”

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM

— Netflix (@netflix) June 12, 2022