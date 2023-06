नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की अपकमिंग वेब सीरीज जी करदा का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. दोस्ती पर बनी इस सीरीज में तमन्ना भाटिया के अलावा आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, अन्या सिंह, हुसैन दलाल, सयान बनर्जी और संवेदना सुवालका ने काम किया है. सीरीज जी करदा के ट्रेलर में मस्ती, ड्रामा और इमोशंस सबकुछ देखने को मिलता है.

कैसा है वेब सीरीज जी करदा का ट्रेलर?

ट्रेलर में देखा जा सकता है कि ये वेब सीरीज बचपन के 7 दोस्तों की कहानी है, जो एक-दूसरे से अलग होने के बावजूद गहराई से जुड़े हुए हैं. एक साथ जीवन का अनुभव करने से लेकर प्यार में पड़ने, गलतियां करने और यहां तक कि अपने दिल के टूटने तक से वे सीखते हैं. ऋषभ (सुहैल नय्यर) लावण्या (तमन्नाह भाटिया) को प्रपोज करता हैं. स्कूल के दोस्त कपल की शादी के जश्न में शामिल होते हैं, लेकिन रिश्तों में कुछ कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और फिर एक दिलचस्प मोड़ आता है.

7 hearts, 1 squad and 1 grand celebration! ✨

meet a gang like no other! 💖#JeeKardaOnPrime, June 15

Trailer out now@tamannaahspeaks #AashimGulati @suhailnayyar #AnyaSingh @hussainthelal #SamvednaSuwalka #SayanBanerjee #ArunimaSharma #HomiAdajania #DineshVijan pic.twitter.com/0TQqdf9bU8

— prime video IN (@PrimeVideoIN) June 5, 2023