The Lord of the Rings: मेकर्स ने जारी किया 60 सेकेंड का स्नीक पीक टीजर, खौफनाक है मंजर

अमेजन प्राइम वीडियो ने 8 जुलाई को ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ (The Lord of the Rings) सीरीज का 60 सेकेंड का स्नीक पीक जारी किया है. एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स-द रिंग्स ऑफ पॉवर’ की सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर 240 देशों में प्रीमीयर किया जाएगा. दुनिया भर में इस सीरीज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. पिछले दिनों मेकर्स ने इस सीरीज का पहला लुक जारी किया था जिसे देख सबकी आंखे खुली की खुली रह गई थीं. अब 60 सेकेंड का टीजर होश उड़ा रहा है. इसका मेन टीजर 14 जुलाई को दिखाया जाएगा.

अमेजन प्राइम के मोस्ट अवेटेड सीरीज ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स-द रिंग्स ऑफ पॉवर’ का नया स्नीक पीक क्लिप जारी किया गया है. इसमें एक मीटिओर को धरती पर गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर खौफ का साया साफ-साफ नजर आ रहा है.सीरीज मेकर्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इसके 5 सीजन प्रीमीयर किए जाएंगे. 2 सितंबर से इस सीरीज को रिलीज किया जाएगा.

1 मिनट के टीजर से मिल रही भव्यता की झलक

‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ में फिल्मों से पहले की घटनाओं को दिखा. जाएगा. एक मिनट के टीजर में इस सीरीज के सीन की भव्यता का अंदाजा हो रहा है. इसमें मिडिल अर्थ की झलक दिखाई गई है.



5 सीजन में प्रीमीयर होगा सीरीज

जे आर आर टॉल्किन के नॉवेल ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ पर सीरीज बनाई गई है. इस सीरीज के बारे में J D Payne ने बताया कि अमेजन ने जो राइट्स खरीदे थे वे 50 घंटे के शो के लिए थे. वे शुरू से जानते थे कि कैनवस का साइज क्या है-ये एक बड़ी स्टोरी है जिसका स्पष्ट शुरुआत है, मिडिल है और आखिर भी है. पहले सीजन में ऐसी चीजें हैं जो पांचवे सीजन तक बरकरार रहेगी. हम ये भी जानते हैं कि लास्ट एपिसोड का अंतिम शॉट क्या होने वाला है’.

अमेजन प्राइम की सबसे महंगी सीरीज

अमेजन प्राइम की अब तक की सबसे मंहगी सीरीज इसे बताई जा रही है. इस सीरीज की स्टोरी एक काल्पनिक जगह मिडिल अर्थ में स्थापित हैं जहां एक हॉबिट फ्रोडो बैगिंस रिंग को खत्म करने के मिशन पर निकलता है. इस सीरीज में कई दिलचस्प किरदार नजर आएंगे. बता दें कि इस सीरीज को अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ प्रीमीयर किया जाएगा.

