Teaser: 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर' है अमेजन प्राइम की सबसे महंगी सीरीज, जानें कब होगी स्ट्रीम

वेब सीरीज ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर’ (The Lord of the Rings: The Rings of Power Teaser) का टीजर दो दिन पहले लॉन्च कर दिया गया है. इस सीरीज के आने का फैंस काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे. टीजर के साथ ही इसकी स्ट्रीमिंग डेट का भी खुलासा हो गया है. सीरीज का टीजर एक मिनट का है. इस एक मिनट के टीजर में पहले द रिंग्स ऑफ पॉवर की कहानी और किरदारों की झलक देखने को मिल रही है.

‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर’, ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ (The Lord Of The Rings) की प्रीक्वल है. टीजर में काफी अट्रैक्टिव लोकेशन, अद्भुत और मनमोहक सीन दिखाए गए हैं. इसमें आपको नए कैरेक्टर के साथ पुराने कैरेस्टर की फ्लैशबैक स्टोरी भी होगी. यह वेब सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 2 सितंबर 2022 को स्ट्रीम होगी. इसे अमेजन प्राइम की अब तक की सबसे महंगी सीरीज बताया जा रहा है.

बता दें कि वेब सीरीज ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर’ के पॉपुलर नॉवेल पर आधारित है. नॉवेल का नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ (The Lord of the Rings Fantacy Novel) है. इसे ब्रिटिश राइटर और स्कॉलर जे. आर. आर. टॉल्किन ने लिखी है. सीरीज की कहानी 19 रिंग्स यानि अंगूठी के आस-पास घूमती नजर आएगी, जो कि बेहद चमत्कारी होते हैं.

‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर’ के 8 एपिसोड

‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर’ के 8 एपिसोड होंगे. इन एपिसोड में 4 को वायने यिप ने डायरेक्ट किया है. दो को जे.ए बयोना ने डायरेक्ट किया है और अन्य दो एपिसोड को कैरलोट ब्रांडस्ट्रॉम ने डायरेक्ट किया है.

‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर’ की कास्ट

बात करें इसके स्टारकास्ट की, तो इसकी एक लंबी लिस्ट है. इसमें मोर्फिड क्लार्क, पीटर मुलन, बेंजामिन वॉकर, नाजनिन बोनिआदी, रॉबर्ट आर्मायो, सिंथिया अद्दाई-रोबिंसन समेत कई अन्य सेलेब्स शामिल हैं.

