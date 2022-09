The Rings Of Power Review: लौट आई हार्फूट, बौनों और एल्फ्स की दुनिया, देखकर आ जाएगी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की याद

The Lord of the Rings: The Rings of Power Review: ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ (The Lord of the Rings) के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मेकर्स सितंबर के पहले शुक्रवार को ओटीटी पर एक ऐसी वेब सीरीज लेकर आ गए हैं, जो एक्शन, एनीमेशन, फेंटसी, ड्रामा, थ्रिल से भरी है. यह सीरीज है ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर’ (The Lord of the Rings: The Rings of Power), इसे प्राइम वीडियो की सबसे मंहगी सीरीज बताया जा रहा है, जिसे आज ओटीटी पर स्ट्रीम किया जा चुका है. वेब सीरीज के स्ट्रीम होते ही इसने दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया है.

वेब सीरीज जे.आर.आर. टॉल्किन की द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किताब पर है, जिसके जरिए मिडिल अर्थ (मध्य पृथ्वी) के इतिहास के दूसरे युग के वीरों की किवदंतियों को स्क्रीन पर लाया जा गया है. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर एक 50 घंटे की सीरीज है, जिस पर प्राइम वीडयो का 1 बिलियन अमरीकी डालर के बजट के साथ सबसे बड़ा निवेश है. शो में कई नए चेहरे हैं.

‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सः द रिंग्स ऑफ पावर’ के एपिसोड की शुरुआत होती है, गैलाड्रियल के किरदार के साथ होती है, जिसे मॉर्फिड क्लार्क ने निभाया है. गैलाड्रियल अपने भाई की हत्या से दुखी है, जिसके अंदर बदले की आग है. वह उस बुराई की खोज में है, जिसने उसके भाई को मार डाला और दुनिया को बर्बाद कर दिया. हालांकि, उसके दोस्त सहित सभी उसे इससे दूर रहने के लिए कहते हैं. सीरीज में मॉर्फिड क्लार्क को ही आगे रखा गया है.

गैलाड्रियल का दोस्त एल्रोनड भी इस सीरीज के अहम खिलाड़ी के किरदार में है. सीरीज में एल्रोनड का किरदार रोबर्ट आरमायो ने निभाया है. सीरीज की कहानी भी नई और एक दम फ्रेश है, जिसे देखकर आप भी उत्सुकता से भर उठेंगे. Elrond की अपने पुराने दोस्त Durin IV (ओवेन आर्थर) से मिलने की यात्रा हमें उन बौनों की दुनिया से परिचित कराती है, जिन्होंने एक पहाड़ के अंदर एक संपन्न दुनिया का निर्माण किया है.

सीरीज के पहले दो एपिसोड में सभी किरदारों को अलग-अलग सेटिंग्स के साथ पेश किया गया है. इसमें हॉबिट्स के पूर्वज हार्फूट्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपने अजीबोगरीब घर बनाना नहीं सीखा है. मार्केला कवेनघ ने एलेनोर ‘नोरी’ ब्रांडीफुट की भूमिका निभाई है, जो एक युवा हार्फूट है, जिसकी जिज्ञासा उसे संभावित खतरे की ओर ले जा सकती है. सीरीज के हर किरदार में एक अलग खासियत है. जो सीरीज को और भी रोमांचक बनाती है. लेकिन, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, वह है इसके विजुअल, जिन्हें देखने के बाद आप भी सपनों की नगरी में चले जाएंगे.

