Netflix पर आ रहीं ये पांच हॉरर वेब सीरीज और फिल्में, भूलकर भी ना करें अकेले देखने की गलती

Horror Movies And Web-Series On Netflix: ओटीटी प्लेटफॉर्म अब धीरे-धीरे लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के ढेरों साधन उपलब्ध हैं. फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक, रोमांस से लेकर हॉरर तक… ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब उपलब्ध है. नेटफ्लिक्स (Netflix) के सब्सक्राइबर्स को भी प्लेटफॉर्म पर एक से बढकर एक फिल्मों और वेब सीरीज का तोहफा मिलने वाला है. खासकर अगर आप हॉरर के दीवाने हैं, तो नेटफ्लिक्स पर जल्दी ही एक से बढ़कर एक हॉरर फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं-

द मिडनाइट क्लब (The Midnight Club)

नेटफ्लिक्स पर आने वाली द मिडनाइट क्लब को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है. वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी. यह एक अमेरिकी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे माइक फ्लैनगन और लिआ फोंग ने बनाया है. वेब सीरीज नोवल द मिडनाइट क्लब की स्टोरी पर आधारित है.

कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज (The Cabinet of Curiosities)

वेब सीरीज कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज अमेरिकी हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है, जिसका प्रीमियर 25 अक्टूबर 2022 को होगा. इस सीरीज में 8 डरावनी कहानियों को दिखाया जाएगा. जो क्लासिकल हॉरर जॉनर को चुनौती देती है. सीरीज के दो एपिसोड डेल टेरो ने बनाए हैं.

द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर (The Fall of the House of Usher)

द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, हॉरर सीरीज है जिसका निर्देशन माइक फ्लैनगन द्वारा किया गया है. वेब सीरीज की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके इसी साल के अंत तक रिलीज होने की उम्मीद है. सीरीज में ब्रूस ग्रीनवुड, मैरी मैकडॉनेल, मार्क हैमिल और कार्ला गुगिनो जैसे कलाकार दिखाई देंगे.

वेडनेसडे एडम्स (Wednesday Addams)

वेडनेसडे इस साल के आखिरी तक में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है. अमेरिकी कॉमेडी हॉरर वेब सीरीज दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकती है, जो द एडम्स फैमिली के किरदार वेडनेसडे पर आधारित है.

द मंस्टर्स (The Munsters)

द मंस्टर्स सितंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह साल की बहुप्रतीक्षित हॉरर फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में जेफ डेनियल फिलिप्स, डेनियल रोबक और मून जॉम्बी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म इसी नाम की फैमिली ड्रामा सिटकॉम पर बेस्ड है.

