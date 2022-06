Bhuvan Bam on OTT: ‘ताजा खबर’ का टीजर आया सामने, भुवन बाम का ओटीटी डेब्यू कंफर्म

Bhuvan Bam OTT Web Series Taaza Khabar: भुवन बाम (Bhuvan Bam) एक कॉमेडियन और फेमस यूट्यूबर हैं, जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं. ‘ताजा खबर’ टाइटल से बन रही इस सीरीज की शूटिंग भी भुवन ने शुरू कर दी है. इस सीरीज का मूवी टीजर शेयर कर भुवन ने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है. ‘ताजा खबर’ का टीजर शेयर कर यूट्यूबर ने कर्म और भाग्य के बारे में सवाल पूछा है.

इंडिया में युवाओं के बीच फेमस यूट्यूबर भुवन बाम एक कॉमेडियन, एक्टर होने के साथ-साथ अच्छे सिंगर भी हैं. उन्हें उनके कॉमिक यूट्यूब चैनल ‘बीबी की वाइन’ की वजह से जाना जाता है. यूट्यूब पर मिली शानदार पॉपुलैरिटी के बाद अब भुवन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कदम रख दिया है. एक्टर के साथ-साथ प्रोड्यूसर भी बन गए हैं.

‘ताजा खबर’ का ताजा टीजर

भुवन बाम ने अपने डेब्यू प्रोजेक्ट का टीजर सोशल मीडिया शेयर किया है. टीजर में एक मां और बेटे की बातचीत दिखाई जा रही है. इसके साथ ही भुवन के साथ जुड़े सभी कलाकारों से परिचय भी करवाया गया है. इस सीरीज में श्रिया पिलगांवकर, प्रथमेश परब और देवेन भोजानी जैसे एक्टर भी हैं. भुवन ने कैप्शन में लिखा है ‘एक तरफ अच्छे कर्म के साथ, क्या एक आदमी अपने भाग्य का मालिक बनने के लिए तैयार हो सकता है ?’

With good karma on one’s side, can one man set out to become a master of his own destiny?

Meet Vasya from my OTT debut –#HotstarSpecials #TaazaKhabar only on @ @DisneyPlusHS#TaazaKhabarOnHotstar@shriyap @pprathameshparab @deven_bhojani & #NityaThakur. pic.twitter.com/A2rxfQjTr7

— Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) June 10, 2022