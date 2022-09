ट्रिप पर मिले फैंस से बोले सुपरस्टार अजीत कुमार, मुझे खोज रहे हो, क्या मैं चोर या हत्यारा हूं? वायरल VIDEO

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अजीत कुमार (Ajith Kumar) अभिनय के साथ-साथ अपने अंदर तमाम तरह की खूबियां रखते हैं और अलग- अलग चीजों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं. इन दिनों अभिनेता की हाल की उत्तर भारत यात्रा की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई हैं. अभिनेता ने हाल ही में लद्दाख, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे प्रसिद्ध स्थानों का दौरा किया है. उनकी यात्रा की तमाम तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जो अभिनेता के चाहने वालों को भी एडवेंचरर्स ट्रिप पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

Latest Pic Of #Ajith sir with fans in Uttarakhand.

PC : @ajithFC #AjithKumar #AK61 pic.twitter.com/j8vo5w9kYH

— Ajith Network (@AjithNetwork) September 17, 2022