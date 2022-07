Nayanthara-Vignesh Shivan VIDEO: नयनतारा- विग्नेश शिवन ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सबके साथ चखा लंगर

साउथ के सबसे प्यारे कपल्स में से एक नयनतारा और विग्नेश शिवन (Nayanthara-Vignesh Shivan wedding) 9 जून 2022 को महाबलीपुरम के एक फेमस रिजॉर्ट में शादी के बंधन में बंधे है. इन दिनों वे एक दूजे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. इस कपल के हनूमीन डेस्टीनेशन की दर्जनों तस्वीरें सामने आई हैं. पिछले दिनों वे थाईलैंड में गए थे और उससे पहले दोनों स्टार देश के कई तीर्थस्थलों पर गरीबों को खाना खिलाते दिखे थे. लवबर्ड्स मिस्टर एंड मिसेज के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू कर चुके हैं. बहरहाल, यहां हम आपको सेलेब कपल एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें दोनों अमृतसर के गोल्डन टेंपल में आमजन के साथ लंगर चखते दिख रहे हैं.

नयनतारा- विग्नेश ने गुरुद्वारे में किया लंगर

नयनतारा और विग्नेश का ये वीडियो शादी से पहले साल 2018 का है. इसमें साउथ के जाने-माने डायरेक्टर और लेडी सुपरस्टार फेमस गुरुद्वारा में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सार्वजनिक हॉल में लंगर का भी आनंद लिया. उनकी यात्रा की कई झलकियों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और फैंस उनकी सादगी के लिए सराह दिखे. इस पोस्ट में आप नयनतारा को सिर पर दुपट्टे के साथ सफेद सूट पहने देख सकते हैं जबकि विग्नेश शिवन एक नीली शर्ट में अपनी लेडीलव के साथ हैं.

Golden temple. At the Langer,food for everyone 🙏🏻 #Amritsar pic.twitter.com/igcX4O3aeY

— Nayanthara✨ (@NayantharaU) September 16, 2018