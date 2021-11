Ram Charan की पत्नी से मीडिया का सवाल, बच्चे कब करोगी? जवाब देकर उपासना ने कर दी बोलती बंद

सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) के बेटे रामचरण (Ram Charan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘RRR’ को लेकर सुर्खियों में हैं. SS राजमौली निर्देशित फिल्म के पहले गाने ‘नाचो-नाचो’ का टीजर भी हाल में रिलीज हुआ है जिसे सोशल मीडिया फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. जूनियर एनटीआर के साथ उनका एक डांस वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फिल्म की रिलीज से पहले ही फैंस ने ‘RRR’ को ब्लॉकबस्टर बता दिया है. इस फिल्म को रामचरण की पत्नी उपासना (Upasana Konidela) भी प्रमोट कर रही हैं. हाल ही में उपासना ने मीडिया से बातचीत की है जिसमें उनसे उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल किए है. हालांकि, इस बीच उन्होंने पूछने वालों को करारा जवाब देकर बोलती बंद कर दी.

जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई भी एक्टर आम जनता के प्यार से ही अपना मुकाम हासिल कर पाता है और यही वजह है फैंस अपने पसंदीदा हीरो के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हाल में हुई बातचीत में रामचरण की पत्नी से कुछ पर्सनल सवाल किए गए थे. उपासना से किसी ने सवाल किया कि वे और रामचरण बच्चे की प्लानिंग कब करेंगे?

रामचरण की पत्नी ने इसके जवाब में कहा, ‘यह हमारी व्यक्तिगत पसंद है. मान लीजिए मैं कहती हूं, मुझे जल्द ही एक बच्चा करने में दिलचस्पी है, तो मीडिया उस पर पागल हो जाएगा. इसके विपरीत, अगर मैं कहती हूं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो वह खबर भी वायरल हो जाएगी. इसलिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हूं. यह मेरी निजी पसंद है, और मैं किसी को जवाब देने का हकदार नहीं हूं.’

