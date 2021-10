साउथ एक्टर Thala Ajith के घर के सामने महिला ने की खुद को आग लगाने की कोशिश, लगाया गंभीर आरोप भी!

साउथ के पॉपुलर एक्टर (South Actor) थाला अजित (Thala Ajith) इस बीच अपनी किसी फिल्म की वजह से हैडलाइन्स नहीं आए हैं, बल्कि एक महिला के कारण एक्टर चर्चा में बन गए हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक महिला अस्पताल कर्मी का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें वो अजित के घर के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश कर रही है और पुलिस प्रशासन की ओर से उसे रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है. उस महिला ने एक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

खुद को आग लगाने वाली महिला को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसने खुद को इसलिए आग लगाने की कोशिश की क्योंकि उसकी अस्पताल से नौकरी चली गई. इसका कारण वो एक्टर थाला अजित को बताती है. पीड़िता का नाम फरजाना है. कहा जा रहा है कि इसे नौकरी से उस समय निकाला गया जब अजित और शालिनी उसके हॉस्पिटल आए थे और वो उनके साथ वीडियो बना रही थी. नौकरी जाने के बाद उसने एक्टर और उनकी पत्नी शालिनी से मिलने की कई बार कोशिश भी की कि वो लोग उसे वो नौकरी दिलवा दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है.

A lady named #Farzana who lost job in hospital tried to set her ablaze in front of #Thala #AjithKumar‘s house.

She has been stopped & detained by the police. pic.twitter.com/RoeJlTA1E7

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) October 4, 2021