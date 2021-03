VIRAL VIDEO: 4 साल की उम्र में बन गया था DJ, थिरकने पर मजबूर कर देता है ये छोटा सा बच्चा

संगीत का शौक सभी को होता है, पर कम उम्र में अपनी काबलियित का परचम लहराना कोई मामूली बात नहीं होती है. हम बात कर रहे हैं डीजे आर्च ( DJ Arch) की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह जब सिर्फ तीन साल के थे, तब उन्होंने 'साउथ अफ्रीका गॉट टैलेंट' (South Africa’s Got Talent) का छठवां सीजन जीता था. वह उस शो में अपने डीजे की काबिलियत से सभी के चहेते बन गए थे. उन्हें दुनिया का सबसे छोटा डीजे होने का सम्मान प्राप्त है. वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं. वह दुनिया में ऐसी कोई प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे कम उम्र के कंटेस्टेंट हैं.जब वह सिर्फ दो साल के थे, तभी उनके मम्मी-पापा को उनके टैलेंट के बारे में बता चल गया था. उनके पैरेंट्स को लगा कि उनमें स्टेज में परफॉर्म करने का जबरदस्त टैलेंट हैं. वह अमेरिका में अपनी प्रतिभा दिखाने गए. जज उनकी प्रतिभा देख कर दंग रह गए और साइमन की तो चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी.वह सभी दंग थे इस नन्हे उस्ताद को देखकर . मेल बी ने डीजे आर्च को बताया कि उनमें संगीत के लय-ताल की जबरदस्त समझ है. वहीं हेडी ने कहा कि आप 6 साल के सबसे कूल इंसान हैं. साइमन ने डीजे आर्च को कहा कि वह शो के बाद उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फैंस के उतने वोट नहीं मिले और वह प्रतियोगिता के अगले राउंड में बाहर हो गए.फिर डीजे आर्च अपने टैलेंट को 'ब्रिटेन गॉट टैलेंट' (Britain’s Got Talent: The Champions) लेकर गए. तब सात साल का स्टार खिताब तो नहीं जीत पाया, पर असर छोड़ने पर कामयाब रहा. शो में जबरदस्त मनोरंजन और खुशी फैलाने के लिए उनकी बहुत तारीफ हुई. वह दूसरी बार साइमन के सामने परफॉर्म कर रहे थे. वह अपने दो गाने भी रिलीज कर चुके हैं. 'मॉन्स्टर्स', 'मैमरीज' नाम के दोनों ट्रैक उनके यूट्यूब चैनल पर शेयर हुए थे. वह दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने के लिए आतुर हैं.