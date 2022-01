भारती सिंह ने कोरोना की डर से छोड़ा घर! प्रेग्नेंसी में खुद को सेफ रखने के लिए उठाया कदम

कोरोना वायरस (Coronavirus) एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है. संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या रोज बढ़ती जा रही हैं. मुंबई (Mumbai) में कोविड 19 (Covid 19) मामलों की तेजी देखते हुए कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने एक बड़ा फैसला लिया और मुंबई से कुछ दिनों की दूरी बनाने के फैसला किया. प्रेग्नेंसी में खुद को सेफ रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है. इस बात का खुलासा भारती ने खुद किया है. भारती सिंह इन दिनों पति हर्ष लिंबाचिया के साथ शहर के बाहरी इलाके में अपने फार्महाउस ( Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa shifted to their farmhouse) में हैं.

मुंबई से दूर फार्म हाउस पहुंचे भारती-हर्ष

भारती सिंह (Bharti Singh) ने यूट्यूब पर अपने लेटेस्ट Vlog में फैंस के साथ ये जानकारी साझा की. भारती ने बताया कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मुंबई में कोरोना का खतरा काफी बढ़ गया है. इसलिए कोरोना से खुद को बचाने के लिए वह अपने फार्म हाउस में पहुंच गए, जहां वह शूटिंग करेंगे और व्लॉग बनाएंगे. इस व्लॉग में भारती और हर्ष लिंबाचिया के बीच खट्टी मीठी नोकझोक भी देखने को मिली.

भारती ने उड़ाया पति का मजाक

भारती ने एक लेखक के रूप में हर्ष के करियर का मजाक उड़ाते दिखाई दे रही हैं. वहीं, उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को उदाहरण देकर हर्ष उनसे सारा काम करवा रहे हैं. उन्हें प्रेग्नेंट महिला पर बिलकुल भी तरस नहीं आ रहा है. वीडियो देखकर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं.

अंगीठी में बनाया खाना

वीडियो में भारती और हर्ष भी अपने पालतू कुत्ते गोगो के साथ खेलते नजर आ रहे हैं. भारती ने अंगीठी में रात का खान बनाया. हर्ष को जहां चिकन कबाब बेक करते हुए देखा जा सकता है, वहीं भारती ने दाल मखनी और रोटियां बनाईं.

प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं भारती सिंह

आपको बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अप्रैल में मम्मी-पापा बनने जा रहे हैं. भारती इंस्टा पर बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें भी शेयर करती हैं. प्रेग्नेंसी फेज को भारती सिंह एंजॉय कर रही हैं. हालांकि वे काम करना जारी रख रही हैं. भारती का कहना है कि वो अपनी ड्यू डेट तक काम करेंगी.

