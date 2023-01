Song of the week: जेम्स कैमरून की पीठ पीछे हुआ था ये काम; कैट विंसलेट भी रह गई थीं शॉक्ड

मुंबई. जेम्स कैमरून (James Cameron) की बीते दिनों आई फिल्म ‘अवतार: दि वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way Of Water) को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके साथ ही कैमरून की एक और फिल्म इन दिनों चर्चा का​ विषय बनी हुई है. वह है ‘टाइटैनिक’ (Titanic). इस फिल्म ने हाल ही 25 वर्ष पूरे किए हैं. फिल्म की सिल्वर जुबली पर फिल्म को री-रिलीज किया जा रहा है. ऐसे में सॉन्ग ऑफ दि वीक में आइए, इस फिल्म की लव एंथम ‘माय हार्ट विल गो ऑन’ पर बात करते हैं.

जेम्स कैमरून की यह रोमांस और डिजास्टर ड्रामा फिल्म 19 दिसम्बर 1997 को रिलीज हुई थी. रियल आरएमएस शिप पर बेस्ड फिल्म सबसे महंगी फिल्मों में शुमार है. फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया था कि इसके नाम 11 ऑस्कर का रिकॉर्ड है. फिल्म के सब्जेक्ट को देखते हुए जेम्स फिल्म में कोई गाना नहीं चाहते थे. वे चाहते थे कि सिर्फ फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया जाए.

संगीतकार निकले छुपे रुस्तम

फिल्म के संगीतकार जेम्स होर्नर को जब पता चला कि कैमरून फिल्म में कोई गाना नहीं चाहते तो उन्हें यह बात कुछ समझ नहीं आई. लेकिन वे कैमरून की बात का सम्मान करते थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा. इसके बाद होर्नर ने कैमरून के टेस्ट को समझते हुए ‘माय हार्ट विल गो ऑन’ गाने को तैयार किया. उन्होंने कैनेडियन सिंगर सेलिन डियोन (Celine Dion) की आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड किया.

" isDesktop="true" id="5214445" >

कैमरून नहीं कर सके इनकार

जब पूरा गाना तैयार हो गया तो होर्नर ने कैमरून को यह गाना सुनाया. गाना सुनते ही वे इसमें खो गए. कैमरून सहित लीड एक्ट्रेस कैट विंसलेट भी इस रचना को सुनकर शॉक्ड रह गए थे. चूंकि फिल्म में गाने के लिए कोई स्पेस नहीं थी इसलिए इसे फिल्म के अंत में जोड़ा गया. गाना रिलीज होने के बाद इसने नया ​इतिहास रच दिया. गाने को इतना पसंद गया कि पूरी दुनिया में इसकी 18 मिलियन कॉपीज बिकीं. सेलिन के लिए यह सिग्नेचर सॉन्ग बन गया. इस लव एंथम को आज भी पसंद किया जाता है.

Celebrate the 25th anniversary of the timeless love story.#Titanic returns to the big screen in remastered 4K 3D on February 10. pic.twitter.com/QCPxKgyqUW

— 20th Century Studios (@20thcentury) January 10, 2023