VIDEO: 'कच्चा बादाम' का पाकिस्तानी वर्जन हुआ वायरल, जानें यूट्यूबर को क्यों किया जा रहा ट्रोल?

‘कच्चा बादाम’ (Kacha Badam) गाने की धुन लोगों को इतनी पसंद आई कि सेलेब्स तक गाने पर झूमते नजर आए. ‘कच्चा बादाम’ गाने को लेकर अब पाकिस्तान के लोग क्रेजी हो रहे हैं. दरअसल, रमजान के मौके पर इस गाने का पाकिस्तानी वर्जन सामने आया है, जिसमें ‘कच्चा बादाम’ की धुन को कॉपी किया गया है.

गाने के जरिये रमजान पर रोजे रखने की बात कही गई है और बच्चों को रोजा रखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश हुई है. इस वजह से कुछ लोग यूट्यूबर यासिर सोहरवर्दी को बुरा-भरा कह रहे हैं. गाना इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि रमजान पर कोई ऐसा गाना भी बना सकता है.

‘कच्चा बादाम’ का पाकिस्तानी वर्जन है ‘रोजा रखूंगा’

यह गाना 7 अप्रैल को यूट्यूब पर शेयर किया गया था. ‘कच्चा बादाम’ का यह पाकिस्तानी वर्जन कई लोगों को बहुत पसंद आया. उन्होंने यूट्यूबर यासिर सोहरवर्दी की तारीफ की, पर कई लोग इस गाने को हजम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

वायरल हो रहा गाने का वीडियो

इस वीडियो पर अब तक पौने दो लाख के करीब व्यूज आ गए हैं. ढाई हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. हालांकि, वीडियो पर कमेंट करने का विकल्प नहीं दिया गया है. फिर भी, लोग ट्विटर पर गानों पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.’ एक यूजर ने कमेंट करके कहा कि गुस्से से उनका दस किलो वजन कम हो गया है.

