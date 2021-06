मीका सिंह पर KRK ने रिलीज किया था सॉन्ग, यूट्यूब ने किया ब्लॉक तो क्रिटीक बोले- कोर्ट में मिलते हैं

मुंबईः कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर वह बॉलीवुड स्टार्स को लेकर विवादित ट्वीट करके नया विवाद खड़ा कर देते हैं. इन दिनों उनकी मीका सिंह (Mika Singh) के साथ चल रही वॉर जबरदस्त चर्चा में है. दोनों एक-दूसरे पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं. इस वॉर ने तब जोर पकड़ लिया जब मीका सिंह ने कमाल आर खान को लेकर एक सॉन्ग 'कुत्ता' रिलीज कर दिया. देखते ही देखते गाना वायरल हो गया. जिसके जवाब में केआरके ने भी मीका सिंह को लेकर यूट्यूब पर एक गाना रिलीज कर दिया.



लेकिन, कमाल आर खान के गाने को रिलीज करने के बाद यूट्यूब ने उनका चैनल ब्लॉक कर दिया. हालांकि, कुछ ही घंटों बाद उनका वीडियो यूट्यूब पर वापस आ गया, लेकिन केआरके इस बात से काफी नाराज हो गए. यूट्यूब पर गाना वापस आते ही केआरके ने इसका लिंक शेयर किया है और लिखा- 'मेरे बेटा मीका सिंह ये रहा ब्लॉकबस्टर....सिंगर सॉन्ग. केआरके सोशल मीडिया का अविवादित राजा है. इसलिए अपने बाप को सिखाने की कोशिश न करें बेटा जी.'



बता दें, लंबे समय से केआरके और मीका सिंह के बीच सोशल मीडिया पर विवाद जारी है. जिसे लेकर लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं. बता दें, गाना रिलीज होने के बाद केआरके के चैनल को यूट्यूब ने 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया था, जिसके बाद केआरके ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया था और यूट्यूब की पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए थे.



Mere Beta @MikaSingh Ye Raha blockbuster Suwar singer song (Full Video)!#KRK is undisputed king of social media. So don’t try to teach to your father beta Ji. https://t.co/GQCKtBrBPV via @YouTube