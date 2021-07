निखिल आडवाणी की खास सीरीज 'The Empire' का टीजर रिलीज, डिज्नी हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम

महामारी के इस दौर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को फलने-फूलने का भरपूर मौका दिया है. अब लगभग हर बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म को थियेटर के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के बारे में सोच रहा है. अब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं. ऐसे में भला फिल्मकार निखिल आडवाणी (Nikhil Advani) कैसे पीछे रहते. वे अपने दर्शकों के लिए एक नई सीरीज 'दि एम्पायर' (The Empire) लेकर आ रहे हैं. बता दें कि वे 'कल हो न हो', 'डी-डे' और 'बाटला हाउस' जैसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं.आज यानी 9 जुलाई को 'दि एम्पायर' (The Empire) का टीजर यूट्यूब पर रिलीज हुआ है. इस फिल्म के जरिये दर्शकों को एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने का मौका मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निखिल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+हॉटस्टार (Disney Hotstar) के साथ करार किया है. सीरीज 'दि एम्पायर' (The Empire) में एक राजवंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है. इस सीरीज को निर्देशित करने का जिम्मा मितानिका कुमार के कंधों पर है. सीरीज के जरिए एक योद्धा और राजा के जीवन की कहानी को बड़े रोमांचक अंदाज में परोसा जाएगा.ये भी पढ़ें: दिलीप कुमार से अक्षय कुमार तक, बॉलीवुड के वे 29 सितारे जिनका असली नाम पहले कुछ और था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हॉटस्टार स्ट्रीमर ने इस सीरीज को भारत में बनाए गए सबसे भव्य शो में से एक कहा है. इस सीरीज से दर्शक एक अच्छे मनोरंजन की उम्मीद लगा सकते हैं. निखिल ने हॉटस्टार के साथ मिलकर 'नवंबर स्टोरी' और 'ग्रहण' जैसे शोज बनाए हैं. निर्देशक ने एक बयान में कहा था कि 'दि एम्पायर' को बनाना, एक बड़ी चुनौती थी. इस सीरीज को डिज्नी+हॉटस्टार के साथ साझेदारी में बना पाना संभव हो पाया है. इसी सीरीज का निर्माण एमेय एंटरटेनमेंट के बैनर तले हो रहा है. निखिल की पत्नी मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी मिलकर इस सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं.