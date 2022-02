पाकिस्तानी ड्रामा में घुंघराले बालों वाली लड़कियों को बताया 'बदसूरत', अब ट्रोल्स के निशाने पर 'मैं ऐसी क्यों हूं'

मुंबईः पाकिस्तानी ड्रामा (Pakistani Drama) इंडस्ट्री अपने कॉन्टेंट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती है. अक्सर अलग-अलग मुद्दों पर पाकिस्तानी ड्रामे देखने को मिलते हैं. अब ऐसा ही एक और सीरियल है, जो सुर्खियों में है. पाकिस्तानी ड्रामा ‘मैं ऐसी क्यों हूं (Mein Aisi Kiun Hun)’ अपने कॉन्टेंट की वजह से अब हर तरफ चर्चा में है. कई यूजर शो को लगातार निशाने पर भी ले रहे हैं. दरअसल, इस सीरियल में घुंघराले बालों (Curly Hair) वाली लड़कियों को बदसूरत बताया गया है. जिसे लेकर सीरियल अब सुर्खियों में छाया हुआ है.

सोशल मीडिया पर सीरियल को लेकर हंगामा मचा हुआ है. कई यूजर और सेलिब्रिटी शो की क्लिप शेयर करते हुए इसके कॉन्टेंट को डिस्टर्बिंग बता रहे हैं. सीरियल में नूर जफर खान और सईद जिबरान लीड रोल निभा रहे हैं. हाल ही में प्रसारित हुए शो के पहले ही एपिसोड में एक्टर सईद अपनी पत्नी के घुंघराले बालों पर कमेंट करते हैं और इन्हें बदसूरत बताते हैं.

पाकिस्तानी पत्रकार अब्सा कोमल ने भी शो के कॉन्टेंट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. अब्सा कोमल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘क्या गोरी त्वचा ही काफी नहीं थी, जो अब हम औरतों के घुंघराले वालों की वजह से उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं.’ वहीं सिंगर मीशा शफी लिखती हैं- ‘नहीं ये नहीं हो सकता.’ कई और यूजर्स ने महिलाओं पर बनाए जा रहे इस तरह के सीरियल पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. वहीं कुछ का कहना है कि सीरियल में वही दिखाया गया है, जो हमारे समाज में होता है.

As if our national obsession with ‘fair complexion’ wasn’t enough , we are now shaming women on ‘curly hair’.

What is this content ???? pic.twitter.com/mlHFekk99z

— Absa Komal (@AbsaKomal) February 9, 2022