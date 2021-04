Radhe Trailer Out: रिलीज हुआ सलमान खान की 'राधे' का ट्रेलर, देखें 'मोस्ट वॉन्टेड भाई' का धमाल

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधेः योर मोस्ट वॉन्टेड भाई (Radhe Your Most Wanted Bhai Trailer Release)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जो दर्शकों के बीच खूब धमाल मचा रहा है. दर्शकों के बीच भाईजान की 'राधे' का कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा था, इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि रिलीज होते ही यह यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड में छा गया है. सलमान खान की यह फिल्म भारत की ऐसी पहली फिल्म होने वाली है जो एक साथ मल्टीप्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी.इस फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी भी लीड रोल में हैं. जो फिल्म में उनकी लेडी लव की भूमिका निभाती नजर आएंगी. वहीं रणदीप हुड्डा भी फिल्म में दमदार अवतार में नजर आने वाले हैं. 'राधेः योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' ईद के मौके पर यानी 13 मई को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्शकों के बीच दस्तक देने को तैयार है.इससे पहले सलमान खान ने बैक टू बैक फिल्म से रिलेटेड पोस्ट शेयर किए थे. जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म के ट्रेलर को लेकर अनाउंसमेंट किए थे. हालिया पोस्ट शेयर करते हुए सलमान खान ने अपने फैंस को बताया कि आज 11 बजे उनकी फिल्म का ट्रेलर दस्तक देने वाला है. सलमान खान ने अपने पोस्ट में लिखा- 'आ रहा हूं, योर मोस्ट वॉन्टेड भाई. राधे ट्रेलर के साथ 11 am पर. am का मतलब है ante meridiem यानी ग्यारह बजे सुबह.'