Dance With Me: सलमान खान का 'डांस विद मी' फैंस के लिए बना सरप्राइज, गाना मचा रहा हंगामा

सलमान के नए सॉन्ग 'Dance With Me' का टीजर लॉन्च, भाईजान ने दिखाए अपने मूव्स

मुंबईः सलमान खान (Salman Khan) ने हाल ही में फैंस को बताया था कि जल्दी ही उनका नया गाना दस्तक देने वाला है. बीते दिन ही ‘डांस विद मी (Dance With Me)’ गाने का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद भाईजान के फैन काफी उत्सुक थे. सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan New Song) ने आखिरकार आज गाना रिलीज कर दिया है. सलमान खान के सभी फैंस के लिए एक ट्रीट हैं, क्योंकि उनके पसंदीदा ‘भाई’ ने अपने नए वीडियो सॉन्ग के ‘डांस विद मी (Dance With Me Song Release)’ के साथ सिंगिंग के अपने जुनून को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला किया है!

सुपरस्टार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोस्ट अवेटेड गाना रिलीज किया है और रिलीज होने के बाद से, कमेंट सेक्शन में प्रशंसा का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस वीडियो में सलमान खान का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि उन्होंने इस गाने में अपने पूरे परिवार और करीबियों को जगह दी है. छोटी-छोटी क्लिप्स की मदद से बनाए गए इस सॉन्ग में सलमान खान के शानदार पलों की झलक देखने को मिल रही है, जो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

खास बात ये है कि यह गाना सलमान खान ने ही गाया है. मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद-वाजिद के साजिद खान द्वारा रचित, ‘डांस विद मी’ एक इलेक्ट्रिफाइंग डांस नंबर होने वाला है. सलमान हमेशा की तरह गाने में बेहद स्टाइलिश नजर आ रहे हैं. सुपरस्टार ने कई गानों को अपनी आवाज दी है जो चार्टबस्टर रहे हैं और ‘डांस विद मी’ के साथ उन्होंने एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया है.

इससे पहले हाल ही में सलमान खान ‘मैं चला’ में अपने रोमांटिक अंदाज में नजर आए थे. जिसमें उनके साथ प्रज्ञा जैसवाल की जोड़ी बनी है. गुरु रंधावा और यूलिया वंतूर के गाए इस गाने को भी दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है. गाने में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, वह है यूलिया वंतूर की हिंदी और पंजाबी की. विदेशी होते हुए भी उन्होंने जिस तरह हिंदी और पंजाबी शब्दों का उच्चारण किया, फैंस उनसे खासे खुश नजर आ रहे हैं.

Tags: Salman khan, Youtube