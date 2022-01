Haryanvi Song: सपना चौधरी का नया गाना 'पीलिये में पिस्तौल' रिलीज, देखें जबरदस्त VIDEO

Sapna Choudhary Song ‘Piliye Me Pistol’ Out: सपना चौधरी (Sapna Choudhary) का एक नया हरियाणवी गाना ‘पीलिये में पिस्तौल’ (Piliye Me Pistol) रिलीज हो गया है और रिलीज के साथ ही इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा है. चंद घंटे पहले रिलीज किए गए इस गाने के वीडियो को यूट्यूब पर लगभग 6 लाख बार देखा जा चुका है. साथ ही वीडियो पर लोगों के कमेंट से पता चलता है कि सपना का ये गाना इंटरनेट यूजर्स को बेहद पसंद आ रहा है.

इस गाने में सपना चौधरी का अंदाज देखते ही बन रहा है. गाने में वह एक वकील की भूमिका में हैं और बिरू कटारिया दबंग के किरदार में हैं. बिरू कटारिया को अन्याय नहीं पसंद, इसलिए वह सबसे भिड़ जाते हैं और उन्हें थाने की हवा खानी पड़ती है, और सपना चूंकि एक वकील हैं, तो वह उन्हें थाने से बाहर लाती हैं. सपना पूरे गाने में बिरू को समझाते रहती हैं कि वह दंबगई न करें. खैर, गाने में सपना और बिरू की जोड़ी काफी जमकर रही है और लोग उनकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं. तो आइए, देखिए सपना के नए गाने का वीडियो-

बता दें, ‘पीलिये में पिस्तौल’ (Song ‘Piliye Me Pistol’ Out) गाने को राज मावर और मनीष शर्मा ने गाया है और गाने के संगीत को भी खुद राज मावर ने तैयार किया है. गाने में सपना चौधरी के अंदाज को बहुत पसंद किया जा रहा है. वैसे उनका यह कोई पहला वीडियो नहीं है जो इस तरह फैंस के बीच लोकप्रिय हो रहा है. देसी क्वीन के हर गाने को फैंस पसंद करते हैं. तभी तो जैसे ही सपना का कोई गाना रिलीज होता है, देखते ही देखते ट्रेंड करने लगता है.

बता दें, सपना चौधरी ने हरियाणा की ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो हरियाणा के आस-पास के राज्यों में रागिनी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगीं. धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी. सपना चौधरी ‘बिग बॉस 11’ का भी हिस्सा रह चुकी हैं. सपना ने फिल्म ‘दोस्ती के साइड इफेक्ट्स’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म कुछ खास कमाल कर नही पाई, मगर सपना म्यूजिक वीडियोज और स्टेज पर लगातार धमाका कर रही हैं.

Tags: Haryanvi Song, Sapna choudhary