Lets Do It Song: सोमेश्वर महादेवन का नया गाना 'लेट्स डू इट' हुआ रिलीज, देखते ही देखते हुआ वायरल

Deewane Do में छा गई साशा शेट्टी-विक्रांत चौहान की जोड़ी, रोमांटिक अंदाज वायरल

मुंबईः हिंदी गाने अक्सर शादी-फंक्शन की शान रहे हैं. जब भी डांस करने या सेलिब्रेशन का मन हो, बॉलीवुड सॉन्ग्स की प्ले लिस्ट लगाते ही लोगों के पैर थिरकने लगते हैं. लेकिन, अब धीरे-धीरे रीजनल सॉन्ग्स भी दर्शकों के बीच पैर जमा रहे हैं. इन दिनों एक गाना यंगस्टर्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है, जिसके बोल हैं ‘लेट्स डू इट मेक इट हैपेन’ (Lets Do It Make It Happen), जिसे आवाज दी है सोमेश्वर महादेवन (Someshwar Mahadevan) यानी सैम (Sam) ने. जिसे सुनकर खुद ब खुद ही लोगों के पैर थिरकने लगेंगे.

यूट्यूब पर सोमेश्वर महादेवन का यह गाना खूब धमाल मचा रहा है, जिसमें उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. कुछ ही महीनों पहले रिलीज हुए इस गाने को यूट्यूब पर अब तक काफी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और व्यूज का सिलसिला धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है. यूजर गाने पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पार्टी नंबर की तारीफ कर रहे हैं.

सोमेश्वर महादेवन का यह नया गाना यूएसए क्यूब नाम के यूट्यूब चैनल के जरिए जारी किया गया है. इससे पहले महादेवन का ‘ये तेरी सरज़मीन’ (Ye Teri Sarzameen Song) शीर्षक से गाना भी लॉन्च किया जो 2021 के ओलंपिक पदक विजेताओं, भारतीय सेना के शहीदों की शहादत और भारत की उपलब्धियों की गाथा गाता एक देशभक्ति गाना है.

इससे पहले सोमेश्वर महादेवन, जयरूप जीवन द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म ‘शेड्स ऑफ़ लव’ में एक गाना कंपोज करने के साथ ही उसमें अपनी आवाज भी दे चुके हैं. अब जल्दी ही उनके दो और नए गाने ‘तू बस तू ही तू है’ (Tu Bas Tu Hi Tu Hai Song) और साथ में ही दूसरा गाना ‘पधारो म्हारे देश’ का रीमेक (Padharo Mhaare Des Remake Song) रिलीज होने जा रहा है. जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

