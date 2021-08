'थलाइवी' का गाना 'Teri Aankhon Mein' रिलीज, दिखी जयललिता और एमजीआर की रोमांटिक केमिस्ट्री

मुंबई. बॉलीवुड की ‘पंगा गर्ल’ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने राजनीतिक बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं. राजनीति में अम्मा के उपनाम से पहचानी जाने वाली तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक ‘थलाइवी’ (Thalaivii) में कंगना रनौत ने सीएम का रोल किया है. सोमवार को इस फिल्म का गाना ‘तेरी आंखों में’ (Teri Aankhon Mein Song) रिलीज कर दिया गया है. इस गाने में जयललिता और एमजीआर की रोमांटिक केमिस्ट्री को ऑन-स्क्रीन दिखाने की कोशिश की गई है. शुक्रवार को इन गाने का टीजर जारी किया गया था. इस गाने में 60 और 70 के दशक में दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुनहरे वर्षों की झलक दिखाने की कोशिश की गई है.

जयललिता और एमजीआर की केमिस्ट्री को दिखाने वाले गाने ‘तेरी आंखों में’ रसिया पुलिस 115, कन्ने कनिया और एना पोरुथम, नाम नाडु से निनाथथाई नादथियाए और कवालकारण से निनथें वंथाई को जोड़ कर महान एक्टर एमजीआर को श्रद्धांजलि दी गई है. इस गाने को इरशाद कामिल ने लिखा है और जीवी प्रकाश ने इसे कंपोज किया है. अरमान मलिक और प्राजक्ता शुक्रे ने इसे आवाज दी है.

‘थलाइवी’ के मेकर्स ने फिल्म और गाने के माध्यम से जयललिता को सिल्वर स्क्रीन पर श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है. फिल्म ‘थलाइवी’ 10 सितंबर, 2021 को दुनिया भर के थिएटर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म का डायरेक्शन ए. एल. विजय (A.L.Vijay) ने किया है.

“Never in my life have a met a man who has not made be feel apologetic about my talent” – Kangana gets very emotional talking about her director Vijay of Thalaivi. #ThalaiviTrailer pic.twitter.com/i2yJVtaLGK

