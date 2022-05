‘एक और सेल्फी लेने दो’ गाने के साथ ढिंचैक पूजा ने की वापसी, सोशल मीडिया पर मिल रहे मजेदार रिएक्शन

‘सेल्फी मैंने लेली आज’ (Selfie maine leli aaj) की ढिंचैक पूजा (Dhinchak Pooja) को शायद ही कोई भूला होगा. कुछ साल पहले यू ट्यूबर अपने इस गाने की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं. बिना सुर-ताल के इस क्रिंजी गाने की वजह से पूजा को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली. इस गाने के बाद इंटरनेट पर पूजा एक जाना पहचाना चेहरा बन गई थीं. पूजा की पॉपुलैरिटी ने उन्हें ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) के घर में भी एंट्री करवाई थी. अब पूजा ने एक बार फिर ‘एक और सेल्फी लेने दो’ गाने के साथ वापसी की है.

साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जब हम सब घरों में कैद थे तो ढिंचैक पूजा के गानों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया था. पूजा के गानों को संगीत के तराजू पर तौलने की बजाए लोगों ने खूब लुत्फ उठाया. इंटरनेट पर पूजा के इस गाने को लेकर खूब मीम्स बने और वायरल हुए थे.

‘एक और सेल्फी लेने दो’ के साथ ढिंचैक पूजा की वापसी

‘सेल्फी मैंने ले ली आज’, ‘स्वैग वाली टोपी’, ‘बापू देदे थोड़ा कैश’ गाने वाली पूजा ने अपना एक नया गाना ‘एक और सेल्फी लेने दो’ 8 मई को रिलीज किया है. इस गाने को पिछले गाने की तरह पॉपुलैरिटी तो नहीं मिल रही लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. पहले आप गाना सुनिए-



ढिंचैक पूजा को अंदाजा था कि उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा सकता है. इसलिए अपने इस गाने को रिलीज करने के बाद पूजा ने कमेंट सेक्शन बंद रखा है. लेकिन ट्विटर पर मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

— Ravi Nagar (@Nagar_ravi21) May 10, 2022

पूजा के फैंस की डिमांड भी सुन लीजिए, उनके गाने से लोगों की समस्या कम लग रही है.

Hello Pooja,

Duniya me kafi problems hai,jaldi se ek gana release kar do taki baki sari problem kam lagne lage…please… https://t.co/lmFOMbg8bE

— Bazigrrrrrrr (@_himmatwala) May 9, 2022