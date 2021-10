ढिंचैक पूजा के नए गाने ‘दिलों का स्कूटर 2.0’ से फिर परेशान हुए लोग, सोशल पर छाई फनी मीम्स की बहार

मुंबई: ‘सेल्फी मैंने ले ली है’ गाने से फेमस यूट्यूबर पूजा जैन जो ढिंचैक पूजा (Dhinchak Pooja) के नाम से जानी जाती है. पूजा अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) में भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं. पूजा ने हाल ही में अपना नया गाना ‘दिलों का स्कूटर 2.0’ (Dilon Ka Scooter 2.0) रिलीज कर दिया है. इस गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर पूजा जमकर ट्रोल की जा रही हैं. हमेशा की तरह पूजा के नए गाने में भी न सुर है न ताल है. बेसुरे अंदाज में गाने को पार्टी म्यूजिक बनाने की कोशिश की गई है. पूजा के इस गाने पर खूब फनी मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.

अपने ऐसे ही बेसुरे अंदाज की वजह से फेमस हुए यूट्यूबर ढिंचैक पूजा ने जब ‘दिलों का स्कूटर’ पार्ट वन रिलीज किया था, तब भी ऐसे ही ट्रोल हुई थीं. गाने में पूजा स्कूटर पर बैठ कर गाना गा रही हैं.पूजा के पीछे दो लोग स्कूटर पर नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस गाने के शब्दों का भी खूब मजाक उड़ाया जा रहा है. यूजर्स गाने के बोल सुनकर खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं. किसी ने लिखा गाना सुनकर डर गए हैं और कान से खून निकलने लगा है.

Only Dhinchak pooja can unite everyone in India on one point. https://t.co/OmfI85P36l

— Midhat kidwai (@midhatkidwai) September 16, 2021