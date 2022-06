गुजरात में AAP ने घोषित किए नए पदाधिकारी, किशोरभाई देसाई को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

अहमदाबाद: आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने नए संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है. किशोरभाई देसाई को राज्य अध्यक्ष (फ्रंटल संगठन) और मनोज सोरथिया को राज्य महासचिव नियुक्त किया गया है. इसुदान गढ़वी को पार्टी ने राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नियुक्त किया है. वहीं, इंद्रनील राजगुरु को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया है. इसके अलावा, ‘आप’ ने गुजरात के लिए नए गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है.

आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. इसलिए उसने अपने राज्य संगठन को भंग कर नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति की है. मौजूदा समय में आप की पंजाब और दिल्ली में सरकार है. उत्तर गुजरात के मेहसाणा में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के रोड शो के तुरंत बाद पार्टी ने अपनी गुजरात इकाई को भंग कर दिया था.

AAP Gujarat leader Isudan Gadhvi appointed as the National Joint General Secretary of the Aam Aadmi Party; Indranil Rajguru appointed as the National Joint Secretary. pic.twitter.com/p3XYx4nDbx

