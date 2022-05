गुजरात: एशियन ग्रेनिटो इंडिया कंपनी पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी, सुबह से चल रही है रेड

अहमदाबाद. आयकर विभाग ने गुरुवार की सुबह गुजरात के अहमदाबाद में एशियन ग्रेनिटो इंडिया के परिसरों में छापेमारी की. सूत्रों के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक कंपनी के 35-40 परिसरों में आयकर विभाग की छापेमारी जारी थी. एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, कमलेश पटेल के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी लक्जरी सर्फेस और बाथवेयर सॉल्यूशंस ब्रांड में से एक है. सूत्रों का कहना है कि एशियन ग्रेनिटो के अलावा एक रियल एस्टेट फर्म और एक महिला के घर पर भी छापेमारी की जा रही है.

यह छापेमारी क्यों की जा रही है? इस बारे में अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. छापेमारी की खबरों के बाद से कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है. एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिन पहले कंपनी ने गुजरात के मोरबी में अपने सभी तीन ग्रीनफील्ड संयंत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण किया था. एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी ने इन पर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बनाई है.

Income Tax raids are underway at 35-40 premises in Gujarat. Raids are being conducted at premises of Asian Granito India: Sources

